A keresztény embernek van kiért élnie

Az év utolsó estéjén a Szent Anna-székesegyházban gyűltek össze a hívek hálát adni Istennek az elmúlt esztendőért és áldást kérni további életükre, a következő évre.

Az életét Istenhez igazító ember az év végi hálaadásban egy megjárt esztendő Isten adta ajándékaiért mond köszönetet”

– mondta Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az ünnepi alkalmon. A püspök idézte a hétfőn elhunyt dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek gondolatát: az év utolsó napján azok, akik életüket isten szeretete szerint akarják formálni, most hálát adnak.

Palánki Ferenc a misén Ferenc pápa mondatait is megosztotta a hívekkel, melyek szerint manapság sok időt töltünk azzal, hogy meghatározzuk identitásunkat, hogy válasz kapjunk arra a kérdésre, kik vagyunk. De nagyon kevés időt töltünk azzal, hogy megválaszoljunk arra, kiért vagyunk. A püspök kiemelte, ezt mindannyiónknak meg kell fontolnunk, hiszen a keresztény embernek életet minden szakaszában van hivatása, feladata, küldetése: van kiért élnie. Felszólított rá, hogy gondoljuk át életünket, s köszönjük meg mindazt, amit kaptunk. Tekintsük át kapcsolatainkat: Istennel, a családunkkal, embertársainkkal, talán még saját magunkkal is, s hozzátette, fedezzük fel az isten jóságát, szeretetét a mindennapokban, és azt is vizsgáljuk meg, hogyan tudunk hálásak lenni.

Fotó: Derencsényi István

Végül Fodor Ákos nemrég elhunyt költő szavaival zárta a gondolatsort: aki itt és most nem boldog éppen, az hálátlan. – Megfontolandó, hogy tulajdonképpen mindenért, minden körülmények között hálásnak kell lennünk, mert minden az isten szándéka szerinti létezésre vezethető vissza. Az ő akarata szerint kerültünk a birtoklás világából a létezés, a szeretet világába. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk helyt állni az új évben, és legyünk hálásak azért, hogy Isten létre hívott minket, s létezésünk nem céltalan, hanem örök életre vagyunk teremtve. Ezt az örök életet földi életünk során kell kimunkálni, egymást segítve, hogy ne csak időben, hanem lélekben is egyre közelebb kerülhessünk Istenhez, az örök boldogsághoz – zárta ünnepi beszédét Palánki Ferenc.

PtkI

