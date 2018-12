A kereskedelem ünnepnapjává vált a Fekete Péntek

A hazai e-kereskedelem kifejezetten koncentrált piac, ahol a tíz legnagyobb szereplő a teljes bevétel harmadát uralja. Ez azt jelenti, hogy a fennmaradó kétharmadon mintegy 15-18 ezer online áruház kénytelen osztozni. A piacvezető webáruházak könnyedén a saját hasznukra fordították az idei Fekete Pénteket is, míg a piac kis szereplőinek erre nem igazán volt lehetősége. A nagyok hatalmas előnnyel indulnak, hiszen a gyártói és beszállítói együttműködéseknek és megállapodásoknak köszönhetően kimagasló leárazásokat képesek biztosítani a vásárlók részére.

Ráadásul rendelkezésükre áll a megfelelő marketing gépezet és a raktárkapacitás, ami képes kiszolgálni akár háromszoros rendelésállományt is. A kis webáruházak vezetői nem is álmodhatnak hasonló feltételekről. Ők belevesznek a nagyok reklámzajába, de ha valamilyen csoda folytán képesek lennének túlharsogni azt és versenyképes árakat tudnának biztosítani, akkor a rendelések kiszolgálása állítaná őket lehetetlen feladat elé.

A kis webáruházaknak nincs könnyű dolga ebben a piaci környezetben, hiszen a fokozott versengés nem csupán az év utolsó két hónapjában, hanem egész évben zajlik. A legnagyobb webáruházak nem tartanak szünetet, nincs uborkaszezon az e-kereskedelemben. Egymással versengve igyekeznek minél magasabb leárazásokat biztosítani a vásárlók számára, ezzel pedig folyamatosan növelni képesek a piaci részesedésüket.

Az erős árverseny nagymértékben megnehezíti a kisebb online kereskedők növekedését, ráadásul a magyar online szektor már így is kifejezetten fejnehéz. Viszont nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy épp ez az árverseny védi leghatékonyabban a piacot a tőkeerős külföldi kereskedők megjelenésétől.

Kifejezetten erős a globalizáció az európai e-kereskedelemben. Szakértők szerint borítékolható, hogy a következő néhány évben egyre több külföldi kereskedőcég jelenik meg a magyarországi online szektorban, illetve a hazai kereskedők terjeszkedése is nagyobb fordulatszámon fog pörögni. Már napjainkban is tetten érhető a külföldi áruházak piacformáló hatása a magyar e-kereskedelemben, hiszen a legnagyobb webáruházak közül többet külföldi kereskedőcég működtet. Ilyenek a román eMAG, a cseh Alza és Mall, a brit Tesco és a német MediaMarkt is.

A hazai e-kereskedők egyre határozottabban keresik a külföldi piacnyitás lehetőségét. Számos szakmai konferencia és beszélgetés témája a külföldi bővülés. Még ma is Románia és Szlovákia tekinthető a leginkább népszerű célpiacnak, azonban egyre többen fordulnak Szlovénia és Horvátország felé is. A horvát online szektor dinamikusan fejlődik, így kiváló adottságokkal rendelkezik, ugyanakkor a lakosság alacsony népességszáma miatt az ország kívül esik a nemzetközi kereskedővállalatok érdeklődésén. Ezáltal ideális feltételeket biztosíthat a magyar kereskedők számára.

Az Extreme Digital 2013 óta van jelen a horvát piacon horvátnyelvű webáruházzal, illetve horvát nyelven beszélő ügyfélszolgálattal. Szakértők szerint egyre több online kereskedő lép erre az útra és biztosítja a vásárlói bizalmat a szolgáltatásaival.

