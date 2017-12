A karácsonyi menü lehet akár ízutazás is

A karácsonyi menü összeállításakor van, aki a hagyományokhoz ragaszkodik, és van, aki ilyenkor is szereti az ízutazást, és kipróbál olyan fogásokat is, amelyeket addig még nem kóstolt a család.

Lehetőség adódik bőségesen, bármire essen is a választás, hiszen a receptkönyvek, újságok ínycsiklandóbbnál ínycsiklandóbb ételek elkészítésére csábítanak.

Gránátalma és diószósz

A hagyományos magyaros menü: a halászlé, a töltött káposzta, a kacsa-liba és a bejgli vagy mákos guba híveinek, vagy az újdonságokra vágyó, kísérletező kedvűeknek, akik inkább teszik a voksukat a példa kedvéért, mondjuk, a körtés csokoládéleves, a gránátalmával és diószósszal tálalt sült pisztráng és a citromos-mézeskalácsos rombusz ízkombinációra, is érdemes ilyentájt, még az adventi időszakban fontolóra venniük, hogy van-e lehetőségük és kedvük végigfőzni az ünnepeket. Sokan nem nyűgnek vagy fárasztó próbatételnek, hanem igazi, a családot is összehozó, meghitt élménynek tekintik a közös főzőcskézést is.

De akadnak olyanok is, akik még 24-én is késő délutánig dolgoznak, netán karácsonykor is várja őket a munkahely, vagy egyszerűen másra akarják fordítani az időt. Nekik sem kell aggódniuk, hisz egyre elfogadottabb gyakorlattá válik, hogy a kedvelt éttermek karácsonyi menürendeléseket vesznek fel, elérhető áron, és a korábban megtapasztalt, tőlük megszokott színvonalon. Érdemes kipróbálni ezt a lehetőséget is, hiszen a karácsony háromnapos ünnepe alatt, ha a viliáját, vagyis a szentestét is beleszámoljuk, bőven marad idejük vagy lehetőségük a háziasszonyoknak vagy háziuraknak a főzőcskézésre.

A sütikészítés öröme, a karácsonyi mézes vagy linzer összeállítása, díszítése kicsiknek és nagyoknak egyaránt élvezetes elfoglaltság lehet.

Kedvcsinálónak álljon itt egy kicsit újragondolt hagyományos desszert. Próbálják ki bátran, hogy már mintegy szakértői tapasztalattal dönthessenek: hagyományos vagy rendhagyó legyen-e az idei menüsor. Hisz mint tudjuk, a puding próbája mindig az evés.

Mákos guba tiramisu recept

Hozzávalók 12 személyre:

4 dl 30%-os habtejszín

1 kg szobahőmérsékletű mascarpone

20 dkg porcukor

1 vaníliarúd kikapart belseje

8 dl meleg tej

1 narancs leve és héja

12 szelet kalács

15 dkg darált mák

10 dkg kandírozott narancshéj (oranzsát)

néhány evőkanál narancs- vagy citromlikőr

csipet só

Elkészítés:

A hideg tejszínt habbá verjük, a mascarponét jól kikeverjük 10 dkg porcukorral, a narancs reszelt héjával és levével, a vaníliával és a narancslikőrrel. Óvatosan, apránként adagolva összeforgatjuk a habbá vert tejszínnel, hogy ne törjön össze. A mákot elkeverjük a maradék porcukorral, az oranzsáttal és a csipet sóval. A darabokra tördelt kalácsot megáztatjuk a tejben, de vigyázzunk, ne áztassuk el. Ezután rétegezzük az egészet egy nagy jénai tálba: alulra krém kerül, arra jön a kalács, majd a mák, és így folytassuk, míg felülre a tejszínes-mascarponés krém maradjon. Tetszés szerint díszítsük, például egy kis oranzsát-citronát-mák keverékkel vagy készen kapható cukorgyöngyökkel.

