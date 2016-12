A karácsony veszélyeket is rejthet

Karácsonykor is fokozottan kell ügyelni, nehogy baleset történjen a családban. Dr. Batta József Tamás, a Debreceni Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának orvosa, egyetemi adjunktusa valamint dr. Erdei Irén a Bőrgyógyászati Klinika orvosa, az égési intenzív osztály vezetője lapunknak elmondták, milyen veszélyek leselkedhetnek a karácsonyi időszakban.

Vigyázzunk a halakkal!

– A karácsonyi étel és ajándékozási szokások miatt történik a legtöbb baleset ebben az időszakban. Szenteste a böjti időszak utolsó napja, a legtöbb helyen csak halakat szolgálnak fel. Nálunk a legnépszerűbb a ponty, aminek vékony és szúrós szálkái vannak, és könnyen beékelődhetnek a nyálkahártyákba. Ha az ember szálkát nyel, fontos, hogy pánikreakció helyett próbáljon nyelni. Jó esetben így a szálka tovább halad, és nem okoz további gondot. Azonban, ha a probléma nem oldódik így meg, tanácsos orvoshoz fordulni, mivel otthon nem, vagy csak nagyon nehezen lehet eltávolítani. Ha a garatban vagy a nyelvgyökben akad meg a szálka, akkor könnyebb eltávolítani, de ha a gégefedő környékén, akkor speciális eszközökre van szükség – figyelmeztet Batta József Tamás.

– A halszálka balesetet úgy kerülhetjük el, hogy a tányérról egyszerre csak kis falatokat veszünk fel, a falatot pedig jól megrágjuk, átforgatjuk, így még idejében észrevehetjük a szálkát. Leggyakrabban ugyanis akkor történik baj, ha valaki siet evés közben. Emellett a gyerekek és az idősebb korosztály tagjaira kell fokozottan figyelni. A kicsik még nem gyakorlottak. Az öregeknél pedig előfordulhat, hogy csökkent érzékszervi funkciók mellett az egész szájpadlást fedő műfogsor miatt nehezebben észlelik a falatban lévő szálkát. Szerencsére a halszálka fulladást jellemzően nem okoz, viszont a szálka által okozott sérülés elég kellemetlen. Néha jelentkezhet a szúrás helyén enyhe gyulladás, de a nyál védő hatása miatt kicsi a komoly fertőzés esélye – részletezte az adjunktus.

Problémát okozó játékok

Másik veszélyforrás ilyenkor a gyermekeknek szánt ajándékok lehetnek. Ha a szülők nem veszik figyelembe a csomagoláson feltüntetett jelzéseket, és nem megfelelő játékot vesznek, az veszélyes lehet. De abból is baj lehet, ha kisebb gyermekek hozzáférnek a nagyobb testvér egyes játékaihoz. – A gyermekek, főleg a három év alattiak jellegzetes szokása, hogy a szájukba veszik a tárgyakat, de az is gyakori, hogy orrukba, fülükbe dugnak apróbb játékrészeket. Ha észleljük, hogy a gyermek az orrába dugott valamit, megkérhetjük, fújja ki erősen az orrát, ügyelve, hogy a gyermek a száján vegye a levegőt, nehogy az orrjáratban lévő tárgy hátrébb csússzon. Ha ez nem segít, akkor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, aki egy erre alkalmas eszközzel kiszedi. De a játék mellett cukorka is kerülhet a kicsik orrába. Ez idővel feloldódik, és így akár a porszívóra csatlakoztatható orrszívóval is ki lehet szippantani – tájékoztatott Batta József Tamás.

Több az égési sérülés

Dr. Erdei Irén, az egyetemi klinika égési intenzív osztályának vezetője elmondta: ebben az időszakban az egyébként a leggyakoribb konyhai baleseteket a disznóvágások, a karácsonyfatüzek, a szilveszteri petárdázások okozta égési sérülések nehezítik. – A balesetek nagy része abból adódik, hogy az emberek figyelmetlenek. A konyhában a tűzhelyre feltett olaj is meggyulladhat, a lángokat sokan reflexszerűen vízzel próbálják eloltani. A víztől azonban szétfröccsen az olaj, amitől az egész konyha lángra kaphat. Ha kigyullad az olaj, azonnal el kell zárni a tűzhelyet, majd vizes konyharuhát az edényre tenni. De égési sérülést okozhat a gőz is, emiatt fontos, hogy ne az arcunk felé emeljük a fedőt, vagy vegyük le a fóliát a tepsiről – figyelmeztet az orvos.

Legyünk figyelmesek!

– A konyhai tüzek mérgezéssel is járhatnak, ugyanis a műanyag borítások égésekor mérgező anyagok szabadulnak fel, de a füst is káros. Konyhai takarításkor vigyázni kell a hideg zsíroldókkal is, mivel ezek képesek mély égési sérülést okozni, ha nem mossuk le időben a bőrről.

A tél a disznótorok ideje is. Az ilyenkor használt gázperzselő lángégést és robbanásos balesetet, de az abáló lé és a zsírfőzések súlyos forrázásos baleseteket okozhatnak – különösen gyerekeken. Az ilyenkor szokásos alkoholfogyasztás könnyelművé teszi az embereket. A legjobb, ha e munkákra kijelölünk egy helyet, a gyerekeket pedig kitiltjuk onnan – tanácsolta dr. Erdei Irén.

Törekedjünk a biztonságra!

Kazánok, kályhák, kandallók begyújtásakor ne használjuk robbanékony égésgyorsítókat, mert ruhánk is lángra kaphat. Ha már ez bekövetkezett, ne szaladjunk a lángoló ruhában, hanem próbáljuk eloltani vízzel, ha nincs, akkor feküdjünk le a földre, és addig forogjunk, míg nem alszik el a tűz. Ha el akarjuk kerülni a karácsonyfatüzet, akkor ne gyújtsunk rajta gyertyát, csillagszórót, és csak bevizsgált fényfüzért használjunk. Ha azonban zárlat miatt keletkezik tűz, ne próbáljuk vízzel oltani, mert áramütést szenvedhetünk. A szeretet egyik jele, hogy vigyázunk embertársainkra – jelentette ki.

