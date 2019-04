A kamera mindent lát

Egyre gyakoribbá váltak az erőszakos jelenetek az elmúlt években a Mátészalka környékén, például a Mátészalka–Debrecen között közlekedő vonatokon, főleg hajnalban és késő este. Az agresszív utasok nemcsak utastársaikat inzultálták, hanem időnként a MÁV jegyvizsgálóira is rátámadtak. A jegyzőkönyvek szerint előfordult, hogy megrugdosták a szerelvényt, és leköpte egyik utas a másikat. De durvább dolgokat is feljegyeztek, például vér is folyt. Egy idős bácsit állon rúgtak, de szeméremsértésre is akadt példa.

Az elkövetőket az nem tartotta vissza, hogy a jogszabály értelmében a közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt akár 5 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.

A MÁV-nál ezért úgy döntöttek, hogy a ruhára erősíthető, úgynevezett testkamerákkal látják el az ott szolgálatot teljesítő kalauzok közül azokat, akik ezt kérik. Információink szerint a Debreceni Közlekedési Vállalatnál és a Hajdú Volán utódjánál, az Észak-magyarországi Közlekedési Központnál is hasonló kép- és hangrögzítő eszközök beszerzésén gondolkodnak.

A szakemberek szerint a kis kameráknak lehet visszatartó erejük, ráadásul a bíróságon bizonyítékként szolgálhatnak vitás esetekben az ilyen felvételek.

A Mátészalka környékén közlekedő vonatokon tavaly 6, a jegyvizsgálókat érintő komolyabb konfliktus fordult elő. Idén nem volt ilyen atrocitás, azonban van olyan információnk, hogy az utasok egymás közötti konfliktusai gyakoribbá váltak – közölte a MÁV Kommunikációs Igazgatósága. Ezért a vasúttársaság illetékesei úgy döntöttek, hogy márciustól a ruhára erősíthető kis videókamerákkal látják el a mátészalkai vasútállomáson szolgálatra jelentkező jegyvizsgáló kollégáikat. A kalauzok rendelkezésre naponta 5 darab kamera áll.

Együttműködési készség

Az eszközök egy akkumulátorral maximum 4 és fél órán keresztül tudnak rögzíteni, jó minőségben. Szükség esetén éjszaka is értékelhető képet adnak.

Az első tapasztalatok szerint amióta kamera van a kalauznál, az érintett vonalszakaszokon utazók együttműködőbbé váltak. Az egyik jegyvizsgáló szerint egy korábban gyakran kötekedő, veréssel fenyegetőző, érvénytelen jeggyel utazó utas a kamerát látva további vita nélkül elismerte az eljárás jogosságát.

Azt is megtudtuk, hogy a jó tapasztalatok miatt a MÁV további hasonló kamerák beszerzését is tervezi, melyeket országszerte, így más Debrecenhez közeli vonalakon is alkalmaznának.

Kabátrángató külföldi

Dulakodásig fajuló vitába keveredett az egyik debreceni villamos jegyellenőrével egy külföldi férfi április 5-én. Az atrocitás még a tömegközlekedési járművön kezdődött, majd a leszállás után, a megállóban kabátrángatásig fajult. Az utassal szemben a rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást folytat.

Ennek kapcsán Szőllősi Nikolett, a Debreceni Közlekedési Vállalat (DKV) kommunikációs és marketing-előadója arról tájékoztatott, hogy jelenleg 2 debreceni villamos- és 15 autóbusz-megállóban találhatók az ilyen esetek dokumentálásakor használható felvételeket készítő köztéri kamerák.

Vásárolnának kamerákat

Szóbeli inzultus rendszeresen éri a DKV ellenőreit, azonban a fizikai atrocitások szerencsére nem gyakoriak. Tapasztalataik szerint a CAF villamosokon elhelyezett kameráknak van némi visszatartó erejük – tudtuk meg a válaszadótól.

Szöllősi Nikolett arról is tájékoztatott, hogy terveik között szerepel kis testkamerák használata. Az elvárásoknak megfelelő kameratípusok feltérképezését el is kezdték. Információink szerint a régiónkban a helyközi és távolsági autóbuszokat üzemeltető Észak-magyarországi Közlekedési Központnál is fontolgatják testkamerák beszerzését.

OCs

Sokan megpróbálkoznak a blicceléssel

A DKV járművein évente átlagosan 27-28 ezer utast büntetnek meg azért, mert nincs náluk érvényes jegy vagy bérlet, esetleg azokkal valami probléma adódik. Az ilyen emberek 25 százaléka azonnal, a helyszínen rendezi emiatt kialakuló tartozását. A járműpark összetételéből eredően az autóbuszokon a legnagyobb a szabálytalanságok száma, így a bliccelők előfordulási aránya is. Sajnos a villamosvonalakon is igen jelentős ez a szám.

