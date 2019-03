Kabai Meteorit SE – Hajdúböszörményi TE 0–1 (0–1)

100 néző. Vezette: Takács I. (Dobi Zs., Hajdú I.)

Kabai Meteorit SE: Fejér G. – Ale M., Márton D., Plókai M., Kovács M., Pirosaka A., Szabó B., Kállai D., Kozma L., Veres N., Czidor R. Edző: Plókai Mihály

Hajdúböszörményi TE: Csorvási T. – Oláh N., Tóth T., Borbély M. (Linzenbold Zs.), Szathmári Zs., Hortó A., Misák S., Kovács M. (Szakács D.), Barna B. (Bányász K.), Kerek B., Tóth B. (Kerekes B.) Edző: Bogdanovics Igor

Gól: Oláh N. Jók: mindenki, illetve senki Ifi: 0–17.

Plókai Mihály: Ismételten azt kell hogy mondjam, hogy a mai mérkőzésen nem érdemeltünk vereséget. Minden tiszteletem és elismerésem a csapatnak, hogy rengeteg hiányzó ember miatt ilyen szűkös kerettel egy nagyon jó Böszörmény ellen tisztességesen helytálltunk. A második félidő játéka alapján én úgy érzem, hogy egy döntetlent megérdemeltünk volna, hiszen a második félidő vége fele két nagy ziccerünk volt, amit sajnos kihagytunk, és akadt egy kapufa is, ami nem befelé, hanem kifelé pattant. A hozzáállásunk a nézőknek is tetszett. Igaz, hogy kikaptunk, de úgy mehettünk haza, hogy mindent megtettünk. A kabai futballt ismét visszahoztuk a térképre.

Bogdanovics Igor: Megnyertük a meccset.

Berettyóújfalui SE – Sárrétudvari KSE 1– 3 (1–0)

100 néző. Vezette: Puskás Z. (Novotni V., Molnár L.)

Berettyóújfalui SE: Sándor M. – Kardos I., Nagy S. (Nemes I.), Nagy B., Csordás J., Karmazsin Z., Moga E. (Rézműves T.), Jancsó A., Kártik Zs., Sándor Sz., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

Sárrétudvari KSE: Kiss B. – Rozsik K. (Kiss T.), Rostás D. (Erős L.), Szabó T., Nagy K., Tóth N. (Balogh A.), Füleki B. (Dede L.), Parti P., Bajnók I., István B., Vass Á. Edző: Szabó Lajos

Gól: Kártik Zs., illetve István B., Bajnók I., (2) Jók: mindenki (mezőny legjobbja Bajnók I.) Kiállítva: Csordás J. Ifi: 3–1.

Fotó: Kovács Péter

Szitkó Róbert később nyilatkozik.

Szabó Lajos: Sajnos nagyon langyosan kezdtük ezt a mérkőzést is, ahogy az előzőeket. A gyors kapott gól rádöbbentett bennünket, hogy többet kell tenni azért, hogy megnyerjük a mérkőzést. Sajnos harmadik mérkőzés óta érzem azt, hogy a játékvezetők nem szeretnék, hogy a dobogón végezzünk. Ma is csak egy ember látta, hogy nem volt büntető, mikor Vass Ádám betört a 15-ösön belülre; ez az esemény eldöntötte a játék menetét. Ettől kezdve már mi irányítottuk a játékot, szerkezetet váltottunk, és jogosan gyűjtöttük be a három pontot. Szeretnék gratulálni a csapatnak.

Monostorpályi SE – Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. 0–0 (0–0)

120 néző. Vezette: Gulyás S. (Erdélyi T., Kecskeméti K.)

Monostorpályi SE: Barna L. – Sándor B., Tóth A., Illés D., Nyilas Sz., Pataki E., Cseke B. (Bodnár I.), Hegedűs Gy. (Rózsa N.), Kőnig A., Takács G., Lakatos Zs. (Kiss G.) Edző: Kaszás János

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bajka M. – Nagy I., Halász Z., Molnár Á., Mertin L., Salánki L. (Tiba B.), Szabó B., Szabó O. (Bacskai A.), Tömöri L., Kiss R. Edző: Halász Zoltán

Jók: Tömöri L., Szabó G. Ifi: 2–0.

Kaszás János később nyilatkozik.

Halász Zoltán: Nagyon alacsony színvonalú mérkőzésen kiegyenlített küzdelem folyt. Több nagy helyzetünk volt, mint a hazaiaknak, de a játék képe alapján igazságos döntetlen született. A nagy számok törvénye alapján lassan biztos be fogunk találni.

Hajdúhadházi FK – DVSC – II. 0–3 (0–1)

100 néző. Vezette: Berettyán Z. (Vasziliu T., Áncsán Gy.)

Hajdúhadházi FK: Puskás Cs. – Lakatos L., Posta I. (Molnár D.), Horváth A., Szép J., Halder P., Hadházi D. (Puskás Z.), Tóth V., Mihalik L. (Dancsi J.), Fekete I., Rostás M. (Hunyadi R.) Edző: Pintér István

DVSC – II.: Hrabina A. (Szalánczi Z.) – Molnár M., Gafouloglou A., Lakatos N. (Szőlősi P.), Bencze Z., Szutor T., Tüzes Zs. (Juhász M.), Tonhaizer F. (Nagy K.), Bárány D., Nikitscher T., Szabó Á. Edző: Fikker Ferenc

Gól: Bárány D. (2), Nagy K. Jók: Hrabina A., Bárány D., Nagy K. Ifi: 0–4.

Pintér István később nyilatkozik.

Fikker Ferenc: Nehéz meccsen vagyunk túl. Fegyelmezett ellenféllel játszottunk. Próbálták jól lezárni a területeket, de a csapatunknak jó volt a hozzáállása, és egyre nagyobb helyzetek alakultak ki a kapu előtt, amiket a végén sikerült értékesítenünk is.

DASE – DEAC 0–1 (0–1)

150 néző. Vezette: Csiszár K. (Géhl B., Pocsai G.)

DASE: Polyák F. – Takács I. (Lázár R.), Molnár B. (Schuller I.), Matta J., Varga Cs. (Kiss L.), Ramakhutla S., Mohhamad J. (Sina T.), Nagy N., Reszler Zs. (Pázmándi D.) Edző: Kovács Miklós

DEAC: Sáfár P. – Ménes M., Tóth Z., Báló Á., Bíró R. (Molnár M.), Csák Zs. (Lénárt P.), Barabás Z., Tar G. (Madarász K.), Varga Á., Révai Z. (Jenei Zs.), Kincses D. Edző: Katona László

Gól: Bíró R. Jók: mindenki Kiállítva: Haraszti P. Ifi: 1–1.

Kovács Miklós: Szerintem végig kontrolláltuk a mérkőzést. Zömében nálunk volt a labda. Sikerült az ellenfél térfelén tartanunk a játékot, ám sajnos gólt nem tudtunk szerezni, és egy büntető a végzetünket jelentette.

Katona László később nyilatkozik.



