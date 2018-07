A Junkies imádja Debrecent

A 24 éve sikerrel működő punk rock and roll banda már visszatérő vendégnek számít a négynapos rendezvényen, ahol nem csak a közönség, hanem az együttes is mindig nagyon jól érzi magát. A Junkies frontemberével, Szekeres Andrással beszélgettem.

Mikor játszottatok először a Campuson?

Talán már a legelsőn ott voltunk, aminek már vagy 10 éve. De nagyon szeretjük, azóta is visszajárunk. Persze előfordult, hogy kimaradt egy év, mert valamiért nem volt összeegyeztethető a dolog, és olyan is, hogy nem a Junkies-zal, hanem Barbaró Attilával ketten léptünk fel. De nekem például az is nagyon bejött, mert teljesen más hangulata van egy akusztikus produkciónak, szerintem tök jól megállja a helyét a fesztiválokon. Debrecenben egyébként az a jó, hogy maga a rendezvény a város közepén van, és nem terül el túlságosan nagy területen. Valahogy sokkal inkább átlátható és emberléptékű az egész. Általában minden rohadtul jól szervezett és nagyon szuper a vendéglátás is, nekem pedig más vágyam egy ilyen helyen nincs, ezzel már le is vettek a lábamról.

Azért biztos tudsz olyat mondani, ami nem volt tökéletes.

Annyit, hogy tavaly nekem kellett vezetni, amit nem igazán élveztem. Már akkor eldöntöttem, hogy idén biztos nem leszek sofőr. A másik, ami megmaradt bennem, igazából jól végződött. Volt egy év, mikor zuhogó esőben indultunk Debrecenbe, de aztán mire odaértünk, teljesen kiderült. Emlékszem, még a pályán voltunk, és ahogy balra néztünk, egy hatalmas szivárványt láttunk a város fölött. Meg is jegyeztük rögtön, hogy na ne, ezt azért nem kellett volna! (nevet) Mire a fesztiválbejárathoz értünk, mint a nagykönvben, szépen felszáradt minden, csodálatos idő lett és egy tök jó koncertet tartottunk.

Ahhoz egyébként, hogy minden jól működjön, milyen műsor kell a fesztiválokon? Van erre valamilyen bevált recept?

Nyilván abból kell kiindulni, hogy egy ilyen rendezvényre nem kizárólag a Junkies miatt jön a közönség. Biztos van egy csomó ember, aki kíváncsi a bulinkra, de nyilván nem a C oldal utolsó számát akarják hallani, hiszen elsősorban azokkal a dalokkal tudnak azonosulni, amiket ismernek. Nagy merítésünk van, mert lassan 25 éves a zenekar, de mindig próbálunk a lemezekről olyan számokat elővezetni, amelyekkel a többség már biztos, hogy találkozott, végül is ez az egyetlen recept rá. Természetesen, ha van valamilyen aktualitás, vagy valaki nagyon erőlteti, hogy játsszunk el egy bizonyos dalt, akkor belevesszük a műsorba. De célszerű olyan nótákat választani, amelyek már valamennyire beleégtek a köztudatba. A ’Vesztettél’ vagy a ’Szerelmedtől lettem ilyen’ hallatán például elképzelhető, hogy azok is táncra perdülnek, akik egyébként nem szeretnek minket annyira.

Nekünk tényleg csak ez az egyetlen célunk amellett, hogy természetesen mi is jól érezzük magunkat, hiszen a fesztiválszezon egy igazi ajándék a télen 5 fokos öltözők és a turnék kényelmetlenségei után.

Akkor ezek szerint ilyenkor ti is felszabadultabbak vagytok.

Sokkal. Nyáron minden olyan, mintha strandra menne az ember. Bár ránk mindig is nagyon jellemző volt ez az osztálykirándulás-feeling, de ilyenkor ez fokozottan érvényesül. Mindenkinek jobb kedve van, hogy lekerül a téli kabát és végre rövidnadrágot lehet húzni, egész egyszerűen jobb a hangulatunk. A fesztiválokon a vendéglátók ráadásul tejben-vajban fürösztenek minket, ami nagyon jólesik, emellett pedig egy csomó olyan zenekart is láthatunk, akiket máskor nem tudunk megnézni. Számomra tényleg az a legfontosabb, hogy rengeteg haverral találkozhatok. A zenészek közt a kollegalitás sokkal erősebb, mint bármely más szakmában, és mivel a helyszínen mindig ott van egyszerre 50 zenekar, biztos, hogy akad köztük nyolc-tíz, vagy akár harminc olyan barátunk, akikkel tényleg csak évente néhányszor futunk össze. A fesztivál mindig egy tök jó találkozási pont.

Tudod már, hogy Debrecenben kikkel futsz majd össze?

Ganxstáék ott lesznek, de ezt már megszoktuk, mert gyakran lépünk fel egymás után. Igazából csak néhány nappal a koncert előtt nézem meg a programot, és mikor kiderül, kikkel játszunk ugyanazon a napon, előtte fel is hívjuk egymást, hogy akkor majd ökörködünk egy jót.

A koncert után egyébként azonnal hazamentek vagy szórakoztok még egy kicsit?

Általában nem sietünk, átlagosan 3 órát még szoktunk maradni, hogy belenézzünk egy-két produkcióba. De nem visszük túlzásba, mert sok koncertünk van, és ha másnap is fellépünk valahol, muszáj pihenni előtte. Ott aludni Debrecenben sem fogunk, de azért kell egy kicsit pörögni a fesztiválon.

Akkor a városnézés biztos, hogy elmarad.

El. De Debrecent nagyon jól ismerem, egymilliószor jártunk már ott. Nyilván az egyik legnagyobb magyar városról beszélünk, ami számunkra is fontos hídfő. Évente kétszer játszunk ott, nyáron a Campuson, ősszel pedig a Roncsbárban, és ezek a fellépések a legfontosabb koncertjeink közé tartoznak.

Fotó: Magánarchívum

Emlékszem, a karrierünk elején sokáig nem tudtunk eljutni Debrecenbe, mert valahogy nem hitték el, hogy a Junkies ott is megáll a lábán. De mióta ez a gát átszakadt, nagyon sok olyan évünk volt, amikor igazán nagy tömegeket mozgattunk meg. A város iránti szeretetünk egyébként az első pillanattól töretlen. Imádjuk a helyet és minden alkalommal nagyon várjuk, hogy eljussunk oda. Rengeteg debreceni barátom van, akiknél korábban jó néhányszor meghúztam magam – ha bármilyen oknál fogva egyszer ottragadnék, biztos, hogy lenne, aki befogad.

– Pogonyi Nóra –

Változások a Campuson! Debrecen - Kétszázötven program várja a közönséget négy napon át. Két hét, és kezdődik a régió legjelentősebb nyári nagyrendezvénye. Az ország TOP 5 fesztiválja között jegyzett Campus idén még komfortosabb körülmények között várja a látogatókat. Közönség kényelme – A fesztivál területét illetőe... Tovább a cikkhez

A 10 legjobb koncertfotó a 2012-es Campus Fesztiválról Debrecen - Visszatekintő sorozatunkban 2011-től 2017-ig mutatjuk be a Campus Fesztiválok legjobb koncertpillanatait. A 2012-es programkínálatot olyan hazai és külföldi sztárfellépők gazdagították, mint a finn Apocalyptica, a Bëlga, vagy éppen az Irie Maffia. Nézze végig a képeket, és nosztalgiázzon!... Tovább a cikkhez

Az 5 legjobb koncertfotó a 2011-es Campus Fesztiválról Debrecen - Visszatekintő sorozatunkban 2011-től 2017-ig mutatjuk be a Campus Fesztiválok legjobb koncertpillanatait. 2011-ben többek között a Quimby, az Edda és a Tankcsapda is fellépett Debrecenben, az ő bulijukról hoztunk most fotókat. A Tankcsapda szombati koncertjén | Fotók: Molnár Péter ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA