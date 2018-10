A jövő „ikonjait” keresik a Debreceni Törvényszéken

Egy országosan is egyedülálló kezdeményezés lehetővé teszi a bírói hivatás iránt érdeklődő joghallgatók számára, hogy betekintsenek a bírói munkába, valamint felkészüljenek a fogalmazói versenyvizsga szituációs gyakorlataira is. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán október 3-án elindult a Debreceni Törvényszék I.K.O.N. (Igazságügyi Kiválóságok Oktatási és Nevelési) csoportjának két féléves tréningje.

Az interaktív foglalkozásokon zajló lazább, kötetlen képzés megmutathatja a diákoknak, hogy kinek mit jelent a bírói hivatás, a jog és az igazságszolgáltatás, egyben válaszokat is adhat arra, hogyan kell megvizsgálni egy kézhez kapott ügyet, mik a legfontosabb attitűdök. Az I.K.O.N. Csopot trénerei dr. Baji Dóra Antónia, dr. Kocsán Annamária és dr. Boda Zoltán

Csapatmunka

– A bírói hivatásra felkészítő tréning megvalósulása csapatmunka eredménye. Három bírósági szint, három különböző személyiség, három szemlélet állt össze: dr. Kocsán Annamária törvényszéki bíró, országos fogalmazói verseny vizsgabizottsági tag; dr. Boda Zoltán bírósági titkár, aki jelenleg a Debreceni Egyetem HR szakjogász képzését végzi; és jómagam, a Debreceni Járásbíróság bírója, bírósági közvetítő, tréner – azért, hogy közösen valami egészen újat alkossunk a bírósági utánpótlás nevelésben és szemléletfejlesztésben – mondta el érdeklődésünkre dr. Baji Dóra Antónia.

– Célunk, hogy a joghallgatók jogi tudásuk mellé kapjanak valami pluszt, ami úgy fejleszti kompetenciájukat, önismeretüket, gondolkodásukat, kommunikációjukat, kreativitásukat, hogy közben játszanak, nevetnek, megtanulnak csapatban dolgozni és gondolkodni, ezáltal pedig megismerhetik a bírói hivatásnak a jogi tudás alapjain túli esszenciáját, mi pedig keressük a bírói pályára készülő fiatalokban az „X faktort”, keressük a jövő új „ikonjait”. A tréninget a mi elhivatottságunk hívta életre. Hiszünk abban, hogy a jogi tudás az alap, ahhoz, hogy valaki „jó bíróvá” váljon, azonban fontos, hogy jó ember is legyen. Olyan értékeket igyekszünk közvetíteni az új generációnak, amit a mesterséges intelligencia nem nyújthat a digitalizálódó világban. Hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia fejlesztésére, az empátiára, egymás megértésére, tiszteletére és elfogadására – sorolta.

Idén újra

Mint mondta, a lehetőség minden joghallgató számára nyitva áll. – Hogy valaki bíróvá váljon, hosszú folyamat. A tréningünk segítséget nyújt ahhoz, hogy jobban megismerjék a hallgatók a bíróságot, egy kicsit a „bírói pulpitus” mögé is lássanak. Érzékeljék, tapasztalják, hogy milyen kihívásokkal, embert próbáló feladatokkal kell egy bírónak szembenéznie. Igyekszünk segítséget nyújtani ahhoz, hogy végül kellő információ birtokában legyenek a hallgatók akkor, amikor a bírói pályát hivatásként választják. A képzés a hatékonyság érdekében kiscsoportos, jelenleg 9 fő vesz részt a foglalkozáson.

Sajátos megközelítés

Dr. Baji Dóra Antónia arról is beszélt, milyen egyedi megközelítést alkalmaznak a tréningen.

Kiindulási alapunk az volt, hogy az Y és Z generációs diákokat hogyan lehetne még érdekeltebbé tenni, bevonni a közös munkába. A generáció specifikus tematikánk nem az anyagi és eljárásjogi tanagyag számonkérésére irányul. Egy-egy szituációs gyakorlatnál külön fel is hívjuk a figyelmet, nem a tökéletes jogi megoldáson van a fókusz, hanem a „hogyanon”.”

– Nincs jó és rossz válasz, az „Ő” válasza van. Legyen kreatív, rugalmas, tudjon a váratlan helyzetekkel mit kezdeni, a nehéz ügyfelekkel is szót érteni. A bírónak nagyon fontos, hogy kellő információ birtokában legyen az érdemi határozat meghozatalakor, vagy a felek közötti egyezség létrehozásakor. Meg kell értenie a feleket, a vádlottat, az ügyészt. Természetesen a jogi tudás és a felkészültség az alap, és mindehhez, ha jó kérdéseket, helyes kommunikációt, tudatos aktív hallgatást és fókuszált figyelmet is tud társítani a bíró, akkor lehet a leghatékonyabb. A szituációs feladatokat, a perszimulációs „játékot” erre sarkítjuk ki a joghallgatóink számára. Amellett, az Országos Bírósági Hivatal bírósági fogalmazói felvételije is kompetencia alapú, így központi elvárás az, hogy a pályázók a jogi tudásuk mellett rendelkezzenek olyan képességgel, készséggel, attitűddel, ami szükséges a bírói pályához, képzésünk ehhez illeszkedik.

Hogy miért hasznos a tréning a hallgatók számára, arról őket magukat idézte dr. Baji Dóra Antónia. Egyikük forradalmiként jellemezte a képzést, egy másik pedig azt mondta: „A tréningen nem csak azt tanultuk meg, hogy mitől lesz jó egy bíró, milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy azzá váljunk, hanem azt is, hogy hiába rendelkezünk óriási tudásanyaggal, a siker kulcsa nem csak ebben rejlik, hanem önmagunk, illetve embertársaink megismerésében is.”

