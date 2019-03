A jószívű polgármester: Csuja Imre élvezi a pajkaszegi faluvezető szerepét

– A falu vezetője, Füleki Károly szerepe úgy van megírva, s magam is úgy igyekszem játszani, hogy egyszerűen nem lehet rá haragudni. Egy jó kedélyű, jószívű ember, aki szereti a faluját, de azért sütögeti a saját pecsenyéjét. A véletlenek sorozata viszont mindig úgy hozza, hogy jól jöjjön ki még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekből is. A hülyeségért sem kell a szomszédba menni, hogyha improvizálni kell, persze ehhez szükséges az író és a rendező jóváhagyása is – tette hozzá mosolyogva. – A színész számára a filmezés, pláne egy ilyen karakter megformálása, egyfajta lubickolás. Úgy gondolom, velem egyetemben mindenki élvezi a saját szerepét és az együtt munkálkodást. Ez egy közös társasjáték – osztotta meg gondolatait a színművész.

A többek közt Jászai Mari-díjas színész nem csak születési helye miatt kötődik megyénkhez; kevesen tudják, de az 1980-as évek végén a Csokonai Színház berkein belül játszott.

HÁ

