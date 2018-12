A jó nyelvtanuló app játékosan ösztönöz

Nyelvet tanulni számtalan módon lehet, de az az igazság, hogy játszva tanulni jobb. Ez sosem megy ki a divatból, ezért is ennyire népszerűek a nyelvtanuló appok. A Drops egy olyan alkalmazás, amivel napi pár perc tanulással is lehet fejlődni, és nem kell a nyelvtani szerkezetekkel bajlódni – ajánlják az Eduline.hu-n.

Miért lehet sikeres?

A minimalista illusztrációknak és a gyors mikrojátékoknak köszönhetően a hasznos szókincs szinte beleég a memóriába – írják az app készítői. A Dropsban több mint 1700 szót találhatunk 99 témában. Nincs közvetítő, ez azt jelenti, hogy a képek közvetlenül a jelentéshez kapcsolódnak – nem pedig az anyanyelvhez.

A szokásos felhozatal – angol, spanyol, francia, német, olasz – mellett rengeteg egzotikus nyelv is elérhető az alkalmazásban: japán, kínai, koreai, arab, héber, portugál, orosz, dán, magyar, hindi, tagalog és izlandi. Ezen felül tanulhatunk dialektusokat is, például választhatunk a mandarin és a kantoni kínai, a kasztíliai és a latin-amerikai spanyol, az amerikai és a brit angol, valamint az európai és a brazil portugál között. Egyszerre akár többet is, ingyenesen. A dropsos nyelvtanulás legerősebb és első hallásra legfurább eszköze az alkalmazás azon tulajdonsága, hogy naponta csupán 5 percet enged játszani/tanulni. A fejlesztők szerint ez segíti az összpontosítást, ráadásul az ember így olyan keveset kap a – tényleg érdekes, pörgős – játékmenetből, hogy már várja, mikor telik le a várakozási idő.

