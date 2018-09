A jó alvást a szervezetünk meghálálja

Szervezetünk egészséges működése szempontjából a megfelelő hosszúságú és pihentető alvás elsődleges fontosságú. Ha nem pihentük ki magunkat, másnap fáradtak, ingerültek és figyelmetlenek leszünk, de ezeken kívül is egy sor kevésbé észrevehető változás lezajlik a testünkben. Már egyetlen rossz éjszaka is komoly hatással van szervezetünkre és egészségünkre, több nehéz nap zsinórban pedig súlyos panaszokat is eredményezhet. Milyen folyamatok zajlanak le testünkben alvás közben, és milyen hatása lehet, ha nem alusszuk ki magunkat? – ezekre a kérdésekre keresi a választ a hazipatika.com.

A test működéséért

Egy átlagos felnőtt embernek nagyjából 7-8 óra pihenésre van szüksége az egészséges működéshez, az alvásigény azonban egyénenként változó, egyeseknek többre van szüksége, mások kevesebbel is beérik. Az alvásnak négy különböző szakaszát különböztetjük meg, melynek mindegyike fontos szerepet tölt be a test egészséges működésében.

Már egyetlen rosszul töltött éjszaka is hatással van a látásunkra és a mozgásunkra, továbbá romlik a memóriánk és ingerlékenyek leszünk. Hosszabb, 1-2 napos gyenge alvás már károsítja testünk oxigénfelvevő képességét, emiatt izmaink kevesebb erőt tudnak kifejteni. A kognitív képességek ezt követően továbbromlanak, mondataink összeszedetlenné válnak, és mozgásunk is egy ittas emberéhez hasonlóvá válik.

Hosszú alvásmegvonást követően az agy akaratunk ellenére is kiharcol rövid pihenőidőket, és időnként néhány másodpercig vagy egy-két percig is alvási funkcióba kapcsolja magát. A mikroalvásként is ismert jelenség az agy segélykiáltása, amely súlyos problémákat előjelez. Ezért fontos, hogy pihenésre mindig fordítsunk elég időt, hiszen a megfelelő mennyiségű alvást egészségünk is meghálálja!

Alvási ciklusok

Az első, nagyjából 5-10 perces szakasz az ellazulásé. Izmaink ilyenkor elernyednek, agyunk pedig felkészül az alvási folyamatokra.

A második szakasz a leghosszabb: 45-50 perces. Az idegi működés jelentősen lecsökken, és nem jó belőle felébredni, mert sok esetben az enyhe másnapossághoz hasonló tüneteket – émelygést, fejfájást – érezhetünk.

Ezt egy rövidebb, nagyjából 20 perces mélyalvási szakasz követi, amely létfontosságú az izmok és a szövetek regenerációjához. Bizonyos hormonok termelődése is ebben a szakaszban lesz intenzívebb. Ilyenkor nehezebb is felébreszteni egy alvó embert.

Nagyjából ugyanilyen hosszúságú az utolsó alvási szakaszunk, a gyors szemmozgásos fázis. A megfelelő kipihentséghez elengedhetetlen, hogy ebbe a szakaszba kerüljünk.

