A játszótérprobléma is előkerült a debreceni közgyűlésen

– Kérjük meg a rendőrséget arra, hogy a következő közgyűlési beszámolójukban szerepeljen az is, milyen intézkedéseket tettek a játszóterek megfelelő használatáért – fogalmazott Ágoston Tibor, a Jobbik képviselője a debreceni önkormányzat csütörtöki közgyűlésének végén. Elmondta: a barátaival folytatott úgynevezett „egészségügyi sétáik” alkalmával többször tapasztalták, hogy játszótereken nem gyerekek, hanem fiatal felnőttek, hajléktalanok, drogosok tartózkodnak, akik időnként rongálnak is.

A minap karóval kellett, hogy lemenjek a nagy fiatalokat onnan kikergetni”

– jelentette ki. A képviselő úgy vélte, hogy a helyzet javítása érdekében a polgárőröknek is gyakrabban kellene arra járniuk. Ágoston Tibor azt is javasolta, hogy legyen házirendje a játszótereknek, amelyben például azt kellene előírni, hogy az egyes játékokat hány évesek használhatják.

Új szabályok készülnek

Az ülést vezető Barcsa Lajos alpolgármester válaszában kifejtette: ismeri a problémát, már korábban jelezte ezt a rendőrségnek és a közterület-felügyeletnek. Ezután azt ígérte a képviselőnek, kérni fogják a rendőrségtől, hogy beszámolójukban szerepeljenek a játszóterek is. Arra a felvetésre, hogy legyen házirend ezeken a helyeken, Barcsa Lajos úgy reagált, hogy az önkormányzat szándékában áll a közterületek, köztük a játszóterek használatának újraszabályozása.

Fotó: Matey István

– Olyan közösségi magatartási szabályokat szeretnénk alkotni, amelyeket mindenkinek be kell tartani – fogalmazott az alpolgármester.

Mi legyen a zöldhulladékkal?

– Pár évvel ezelőtt elindult egy, a zöldhulladékokat begyűjtő program a Tégláskertben. Várható-e ennek a kiterjesztése más városrészekre? – tette fel a kérdést a közgyűlés végén Görög Jenő LMP-s képviselő. Barcsa Lajos válaszából kiderült, hogy jelenleg erre nincs pénz, de az önkormányzat pályázatot adott be egy 6 milliárd forintba kerülő hulladékválogató üzem létesítésére. Amennyiben nyernek, egész Debrecenben lehetővé válik a korszerű szelektív hulladékgyűjtés. Ennek keretében erre alkalmas hulladékgyűjtő edényeket is vásárolnának. Az alpolgármester hozzátette: addig is amíg ez megvalósul az István úti hulladékudvarba be lehet vinni a zöldhulladékot, melyet az AKSD komposztál.

HBN–OCs

