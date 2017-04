A japán színház ünnepe Debrecenben

35 évvel ezelőtt a Pódiumterem színpadán vendégszerepelt Csehov Leánykérés című egyfelvonásos komédiájával a Toyama városából Debrecenbe érkező Bungeiza Gekidan japán színházi társulat. Azóta a Debreceni Színjátszó Stúdióval még 1981-ben New Yorkban kialakított barátság a művészet minden ágára kiterjedő kulturális cserekapcsolattá fejlődött.

A Debrecen város Mecénás-díjára jelölt Koizumi Hirosi igazgató-rendező – aki már 57 alkalommal járt városunkban – szenior színészeivel együtt tavaly decemberben nagyot mert álmodni: Csehov darabját az Antarktisz hómezőin felállított ideiglenes sátorszínházban mutatták be. Történelmi esemény volt ez, hiszen eddig egyetlen társulatnak sem jutott eszébe a Déli-sarkot a színház eszközeivel meghódítani. A debreceni színjátszók velük egyidőben hajnali színházat celebráltak, a déli-sarki japán előadással azonos időpontban ők is eljátszották a Leánykérést – szolidaritásból.

A most nyíló kiállítás célja, hogy a Toyama-Debrecen/Hajdú-Bihar kulturális kapcsolat 35 éves évfordulóját is megünnepeljük a megnyitón elhangzó japán nyelvű dalokkal és dobritmusokkal. Törös Lucát, Wesser Patrikot, Tóth Zsoltot, Pércsi Sándort, Urszuly Editet és a Debreceni Színjátszó Stúdió tagjait hallhatja a közönség. Az ünnepi eseményen Debrecen város és több Hajdú-Bihar megyei település is magas szinten képviselteti magát.

A rendezvény központi eleme a fotókiállítás, mely a déli-sarki színházi előadást dokumentálja. A kiállítási anyag a rövid idejű debreceni bemutatkozás után országos, majd nemzetközi körútra indul.

A fotókiállítás megtekinthető április 13-ig, az intézmény nyitvatartási idejében hétköznapokon 10–18 óráig.

– Takács Hajnalka –

