A hosszú hétvégén már esősebb, hűvösebb idő várható

Péntekre virradóra is sokfelé lesz köd, amely a déli órákra a legtöbb helyen feloszlik, de északnyugaton, nyugaton helyenként tartósabban megmaradhat, hajnalban néhol szitálás is lehet. Napközben az ország nagy részén derült, napos, száraz idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 3 és 9 fok között alakul, de a hegyekben kissé enyhébb, a tartósabban derült tájakon hidegebb is lehet, ott talaj menti fagy is valószínű. A nappali maximumok általában 18 és 24 fok között alakulnak (a tartósabban ködös tájakon lehet néhány fokkal hűvösebb is).

Szombaton a köd fokozatos feloszlása után felhős időre lehet számítani. Északkeleten helyenként eső is várható, elsősorban délnyugaton lehet napsütés. A leghidegebb órákban 3-9 fok lehet, de a magasabb helyeken kissé enyhébb lehet a hajnal. Napközben 15-21 fokig melegszik fel a levegő.

Vasárnap is borús lesz az ég, délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, késő este már a Tiszántúlon is eshet. Emellett megerősödik, estétől a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 4 és 10, a maximumhőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű.

Október 23-án, hétfőn sokfelé várható eső, zápor és nagy területen lesz erős, a Dunántúlon akár viharos a szél. A leghidegebb órákban 3-10 fok lehet, a legmagasabb hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű – olvasható az előrejelzésben.

