A horvátok bíróznak: Kassait hibáztatják

A tportal.hr úgy véli, a magyar játékvezető és csapata egy egyértelmű 11-estől fosztotta meg a horvátokat már a találkozó 10. percében. Ekkor Modric beívelése után a hosszú oldalon Burak Yilmaz mentett kézzel Vida elől nagy helyzetben. A felvételen látszik, hogy Kassai nem a legjobb szögben áll ahhoz, hogy a nehezen kiszúrható kezezést észrevegye, azonban az alapvonali játékvezetőnek jeleznie kellett volna az esetet.

burak yılmaz eline çarpan toptan sonra “çaktırmayın” mesajı pic.twitter.com/y2KPIv1IOw — Sylvester Stallone (@HasanStallone) 2017. szeptember 5.

A tportal még egy esetet felhoz Kassai ellen: a bíró egy, a tizenhatos vonalának környékén történt szabálytalanságot engedett tovább, holott kecsegtető helyzetből kellett volna szabadrúgást elvégezniük a déli szomszédainknak – vagyis így vélik a horvátok.

A net.hr honlap már a címében is „bírózik”. „Nézd meg, ahogy a játékvezető hátszelet ad a törököknek” – írják, és úgy vélik, Kassai komoly károkat okozott a horvát csapatnak az elmaradt büntetővel. A 24sata.hr pedig bűnös, kriminális esetként írja le a horvátok szemszögéből a jelenetet.

Utóbbi honlap hosszabb cikkben is foglalkozik Kassaival, és a korábbi horvát játékvezetőt, Mateo Beusant is megszólaltatta. „Hatalmas károkat szenvedtünk. A török szándékosan kezezett, ráadásul, mivel ezt egy egyértelmű gólhelyzetben tette, nemcsak a 11-es, hanem a piros lap is járt volna neki – mondta Beusan.

Kedden egyébként újabb két együttes jutott ki a világbajnokságra, Dél-Korea és Szaúd-Arábia váltotta meg az oroszországi repülőjegyét.

