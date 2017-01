A Honvéd ellen sem lassított a DEAC

Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a DEAC, másfél perc után már 8-0-t mutatott az eredményjelző, a vendégek vezetőedzője magához is hívta övéit. A korai fejmosás sem hozta meg a várt áttörést, a hazaiak továbbra is nagy iramot diktáltak, Jahmal Jones ziccerével pedig már kétszámjegyűre nőtt a különbség (16-5). Az agresszív védekezés szinte ellehetetlenítette a fővárosiakat, míg a megszerzett lepattanók után hatalmas sebességgel fordult a cívisvárosi alakulat. Nem volt kegyelem a folytatásban sem, a cserék is jól szálltak be, Varga Ádám hármasával már húsz volt közte (28-7), így már az első negyed végén jogosan járt a vastaps a hajdúságiaknak.

A második felvonást egy 5-0-s Honvéd roham, és háromperces debreceni kosárcsend nyitotta, Berényi Sándor időt is kért. Pék Dávid távolijával fújt ébresztőt társainak, majd Jones lopott labdát a félpályán és szerzett könnyű kosarat (37-16). A szimpatikusan küzdő Honvéd nem adta könnyen a bőrét, s Máté Márk vezérletével 12 pontra közelített. A védekezés nem zárt úgy, mint a találkozó elején, de a helyenként ötletes támadójátéknak köszönhetően 22 ponttal vezetett a DEAC a nagyszünetben.

© Fotó: Molnár Péter

Esélyt sem hagyott a DEAC a Honvédnak

A térfélcsere után ott folytatták Szabó Miklósék ahol abbahagyták, a rutinos center közelijével hamar harminc fölé nőtt a hajdúsági fór (62-31). Jahmal Jones igazi vezére volt a DEAC-nak, nagyszerűen diktálta a tempót társainak, hol pontos dobásaival, hol látványos védekezésével hívta fel magára a figyelmet. A játékrész derekára az ezúttal is parádésan játszó Farkas Attila bődületes zsákolása gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést (76-36). A hátralévő időben mindkét stáb kedvére rotálhatta csapatát, az addig kevesebbet játszók is igyekeztek élni a lehetőséggel. Ezúttal sem maradt el a végéről a slusszpoén, Szabó Miklós duplájával ismét elérte a százpontos álomhatárt a hajdúsági együttes. Jövőhéten az óbudai Kaszásokhoz látogatnak Molnár Andrásék, majd két hét múlva a listavezető MEAFC-ot fogadják.

DEAC Kamilla Gyógyfürdő – Budapest Honvéd SE 100-59 (32-9, 21-22, 24-9, 23-19)

DEAC: Jones 20/3, Velkey 18/9, Molnár 10/6, Farkas 20/6, Szabó 13 cserék: Kósa 2, Varga 4/3, Opre 6, Lajsz 4, Pék 3/3, Szarka -, Kovács -.

Berényi Sándor: A második és a negyedik negyed 4-4 percét leszámítva meggyőzően teljesítettünk, ekkor meggyűlt a bajunk a lepattanókkal és a szabad labdákkal, a Honvéd ránk tudta erőltetni az akaratát. Amikor elég agresszívak voltunk védekezésben, akkor sok könnyű kosarat szereztünk, és ez az a játék, amit látni szeretnénk a csapattól. Gratulálok a fiúknak, és szeretném megköszönni az egész csapat nevében a közönségünknek, hogy ilyen fantasztikus hangulatot teremtettek.

– debka.hu –

