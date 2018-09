A hívő emberek a nemzetet fogják szolgálni

A debreceni Szent József Gimnázium új épületszárnyának ünnepélyes átadása két nap leforgása alatt a harmadik olyan esemény volt, amelyen egyházi iskola bővítésének ünnepélyes átadásán vett részt az államtitkár. A rendezvény után a tanrenden belüli hittanoktatásról, az egyházi és felekezeti iskolák helyzetéről kérdeztük.

Hitoktatás és nevelés

– Ma Magyarországon több százezer gyerek jár választható hittanoktatásra, így sokan már fiatalon megtalálják a hitet – mutatott rá Soltész Miklós. – Hatalmas dolog, hogy a hitoktatás bekerült a tanrendbe. Nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek az egyes egyházak tanításaival, a zsidó és keresztény gyökerekkel, az Ószövetség és az Újszövetség hittételeivel. Ma Magyarországon több százezer diák jár választható hittanoktatásra.

Az államtitkár úgy véli, hogy az iskolai, tanrenden belüli hitoktatást az egyházi felekezeteknek kell meghatározniuk. Ha lehetősége lenne, arra bíztatná az egyházakat, hogy az ismeretanyag átadása mellett fektessenek nagyobb hangsúlyt a nevelésre is, mivel a köznevelésre és az egyházi nevelésre is igaz, hogy a diákokból csak akkor lesznek érett felnőttek, ha Krisztus-követőknek neveljük őket, mert így sokan már fiatal korban is megtalálhatják a hitet – folytatta az államtitkár.

További bővülés

Hajdú-Bihar megyében is több oktatási intézmény kapott támogatást, de még így is nagy az elmaradás. Ennek kapcsán Soltész Miklós úgy fogalmazott, hogy az 1990-es évek előtt a kommunisták által engedélyezett tíz egyházi intézménybe összesen háromezer diák járhatott, ma már több száz egyházi intézményben mintegy 210 ezer gyermek tanulhat. Hajdú-Bihar megyében is több oktatási intézmény kapott támogatást annak érdekében, hogy az egyházi iskolákban is mihamarabb megfelelő színvonalon, élhető környezetben tanulhassanak a diákok, de még így is nagy az elmaradás.

– Hiszem, hogy az a folyamat, amely nyolc éve elkezdődött, a Fidesz–KDNP kormányzása alatt folytatódni fog – jelentette ki az államtitkár –, és a hitoktatásban részesülő gyerekek mind a családjukban, mind a civil vagy szerzetesi hivatásukban hívő emberként a nemzetet fogják szolgálni.

