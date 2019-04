A hit és a nemzet vasárnapja lesz

Ebben az évben egybeesik a virágvasárnap és a Habsburg trónfosztás évfordulójának napja. Ebből az alkalomból közösen ünnepel Debrecen az egyházi felekezetekkel, a programokról kedden tartottak sajtótájékoztatót a Kölcsey Központban.

A város ezen a napon a Dalárdatalálkozó helyszínéül is szolgál majd, az eseményen az ország több pontjáról érkező férfikar vesz részt. A vasárnap délelőtti istentiszteletet követően veszi kezdetét az egész napos programsorozat, melyben a különböző egyházi felekezetek, a Debreceni Helyőrségi Zenekar és a Csokonai Színház művészei egyaránt részt vesznek.

Komolay Szabolcs | Fotó: Kiss Annamarie

Az ünnepi programok keddi beharangozóján Komolay Szabolcs alpolgármester úgy fogalmazott: az április 14-ei hétvégén a hit és a haza találkozója lesz, hiszen az ország történelmi eseményeit és keresztény eseményeket kapcsol össze. A virágvasárnap ugyanis ebben az esztendőben egy napra esik a Habsburg-ház trónfosztásának évfordulójával. Ez azt bizonyítja, hogy Debrecen mindig képes az összefogásra, hiszen tudjuk, városunk Magyarország egyik spirituális központja – fogalmazott az alpolgármester.

A dalárdák ünnepe

Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagy a sajtótájékoztatón arról beszélt, április tizennegyedike a férfikarok ünnepe is, ezen a napon tartják ugyanis a Dalárdatalálkozót Debrecenben. A karnagy kezdeményezésére létrejött találkozón az ország több pontjáról is érkeznek férfikarok, így Kossuth-nóták és egyházi énekek is felcsendülnek majd a Kossuth téren, a dalárdákat a Debreceni Helyőrségi Zenekar kíséri Pál István őrnagy vezénylésével.

Berkesi Sándor | Fotó: Kiss Annamarie

A barkaszentelés napja is

A nagyhetet megelőző virágvasárnapon Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását is megünnepeljük. Debrecenben az előző évekhez hasonlóan szamárháton érkezik meg Krisztus, akit híveivel együtt a Kuckó művésztanya jelmezesei idéznek majd meg. A Déri téren 16 órakor kezdődő programsorozat a keresztény és keresztyén felekezetek köszöntőjével kezdődik. A Szent Anna Főplébánia plébánosa, Krakomperger Zoltán hangsúlyozta, az idei keresztút tematikája a hazaszeretet lesz, mivel a hitnek közéleti-társadalmi vonatkozása is van. Asztalos Richárd evangelikus lelkész kiemelte: egyházközösségük kiemelten büszke lehet majd ezen a virágvasárnapon, hiszen Kossuth Lajos szintén evangelikusnak kereszteltetett. – Ebben az évben templomunk felszentelésének 130. évfordulóját is ünnepeljük, és míg tavaly a családok, idén a nemzet és a haza fontosságáról szólnak alkalmaink – jegyezte meg.

Fotó: Kiss Annamarie

Végül Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresztútra nem csak hívőket, hanem „keresőket” is várnak, hiszen az út során kulcsfontosságú kérdésekre kaphatnak választ. Hozzátette, a vasárnapi püspöki köszöntőket követően közreműködik Varga Klára és Papp István, a Csokonai Színház művészei, Berettyán Nándor és Berettyán Sándor, a Nemzeti társulatának tagjai, Dánielfy Gergely, a Kaposvári Egyetem színművész hallgatója, valamint a Debreceni Zendene Pendely családja is.

SZD

