„A hirtelen jött napsütés megsütötte a játékosok fejét”

Derecskei LSE–Kabai Meteorit SE 4–0 (1–0)

50 néző. Vezette: Nagy T. (Pósa Zs., Nagy L.)

Derecskei LSE: Menyhárt N. (Alimán Gy.)–Gali V., Burkus D., Mile M. (Papp Á.), Papp R., Szilágyi M., Sólyom M., Csizmadia Cs., Vadász I., Alimán J. (Juhos L.), Berán B. Edző: Szép Sándor

Kabai Meteorit SE: Jónás B.–Plókai G., Nagy J. (Farkas G.), Szabó B., Kiss R., Németi M., Bernáth B., Rózsa O., Czidor R., Plókai R. (Kovács A.), Almási Z. Edző: Plókai Mihály

Gól: Csizmadia Cs. (2), Sólyom M. (2) Jók: Sólyom M., Csizmadia Cs., Alimán J. Ifi: elmaradt

Szép Sándor: A mai mérkőzés legfőbb pozitívuma, hogy sikerült kapott gól nélkül lehoznunk a mérkőzést. A többiről pedig ne beszéljünk. Sok sikert a kabai csapatnak.

Plókai Mihály: Lapzártáig nem nyilatkozott.

Sárrétudvari KSE–Nyíradony VVTK 2–7 (0–4)

150 néző. Vezette: Hajdú I. (Nedeczky Zs., Rosu R.)

Sárrétudvari KSE: Kiss B.–Rozsik K., Szabó T., Kovács B. (Mészáros Cs.), Gyáni R. (Füleki B.), Erős L. (Balogh A.), István B., Tóth N., Kiss D., Tóth L., Szűcs P. (Gál M.) Edző: Szabó Lajos

Nyíradony VVTK: Bákonyi N.–Kerecsen J. (László R.), Gyurina J., Kiss Cs., Vasas T., Pataki E. (Furó Zs.), Kónya Cs., Somogyi T., Éles Z., Kiss I. (Mercs J.), Gyügyei Z. Edző: Orosz János

Gól: Tóth L., Füleki B., illetve Pataki E., Somogyi T., Éles Z., Kónya Cs., Vasas T., Kerecsen J., Gyügyei Z. Jók: Senki, illetve Mindenki Ifi: 3-2

Szabó Lajos: Beleszaladtunk a késbe. Nyíradony agresszívan jól kezdte a mérkőzést. Nem tudtuk felvenni a ritmust velük. 3 gyors góllal eldöntötték a mérkőzés kimenetelét. A második félidőben bátrabban kezdtünk, de az egyéni hibák tovább növelték a különbséget. A végén sikerült szépíteni, de így is megalázó vereséget szenvedtünk. Elnézést kérünk a kilátogató nézőktől. Kedden szeretnénk javítani. Az ifi csapatnak gratulálok, hogy megfordították a mérkőzést.

Orosz János: Az első perctől kezdve az utolsóig kézben tartottuk a mérkőzést. Kihasználtuk a hazai csapat hibáit. Úgy gondolom, az eredmény rájuk nézve hízelgő. Gratulálok a csapatnak.

Berettyóújfalui SE–Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. 3–0 (1–0)

50 néző. Vezette: Jánvári T. (Kertész F., Pallai Zs.)

Berettyóújfalui SE: Sándor M.–Kardos I., Szabó G., Békési D., Nagy B., Csordás J., Moga E., Kártik Zs., Szabó P., Sándor Sz., Polonio-Guerreiro J. Edző: Szitkó Róbert

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bíró T.–Kasuba M., Varga P., Tömöri L. (Varga S.), Molnár Á., Bede Gy., Biri B., Halász Z., Milák P. (Veres L.), Mertin L., Szabó B. Edző: Halász Zoltán

Gól: Csordás J. (2), Szabó P. Jók: Senki Ifi: 9-1

Szitkó Róbert: Lapzártáig nem nyilatkozott.

Halász Zoltán: Ellenfelünk többet birtokolta a labdát. Végig mezőnyfölényben játszottak. Megérdemelten nyertek. Ennyi volt ma bennünk.

Hajdúhadházi FK–DASE 2–2 (1–0)

62 néző. Vezette: Pál G. (Malmos N., Mező S.)

Hajdúhadházi FK: Nagy S.–Rostás M., Szabó G., Lakatos L., Nagy J. (Kiss Zs.), Horváth A. (Sándor B.), Forgács G., Halder P., Balogh I. (Dancsi J.), Fekete I., Szabó I. Edző: Pintér István

DASE: Kiss L. (Kállai M.)–Rácz N., Barcza Á., Pálmai Cs., Német G., Papp N., Sütő B., Gellérfi S., Fogarasi Á. (Dér I.), Révai Z., Dobó L. Edző: Dér István

Gól: Forgács G., Szabó G., illetve Papp N., Németh G. Jók: Mindenki, illetve Dobó L., Barcza Á., Gellérfi S. Ifi: 3-7

Pintér István: Igazságos döntetlen született.

Dér István: A hajdúhadház csapata akaratban és alázatban felénk nőtt és ez jelentősen meghatározta csapatunk játékát. Hátralévő fordulókra rendezni kell sorainkat és nem szabad soha elfelejteni, hogy ezt a sportot alázat nélkül nem lehet űzni, bármilyen szinten is csinálja az ember.

Hajdúnánás FK–Monostorpályi SE 4–0 (1–0)

50 néző. Vezette: Muszka Z. (Forgács K., Gyugos B.)

Hajdúnánás FK: László T. (Tóth D.)–Zsuga Á., Tornyai V. (Gyöngy T.), Félegyházi Z. (Csatári D.), Perényi R. (Cservák T.), Kiss L. (Jóna G.), Újvári Zs., Fodor J., Polgár G., Bencze D., Kovács G. Edző: Daróczi Péter

Monostorpályi SE: Barna L.–Patka J., Sándor B. (Bodnár L.), Tóth A., Illés D. (Bodnár P.), Nyilas Sz. (Nyilas J.), Kiss G., Hegedűs Gy., Gellért M., Bereczky B., Lakatos Zs. (Rózsa N.) Edző: Kaszás János

Gól: Polgár G. (2), Gyöngy T., Újvári Zs. Jók: Senki Ifi: 1-0

Daróczi Péter: Lapzártáig nem nyilatkozott.

Kaszás János: Rengeteg hibával és akarat nélkül nem lehet eredményesen focizni.

Hosszúpályi SE–Hajdúböszörményi TE 1–4 (0–0)

100 néző. Vezette: Csiszár K. (Dobi Zs., Gálfi F.)

Hosszúpályi SE: Szabó A.–Horváth G., Kőnig A., Rostás K., Lakatos F., Papp J., Orbán M., Nagy I., Besenyei B., Bagi L., Dobi Z. Edző: Selyem Nándor

Hajdúböszörményi TE: Csorvási T.–Szathmári Zs., Szabó M., Hortó A., Nagy M., Andorkó S., Rőth A., Fodor T., Barna B., Lippai T., Linzenbold Zs. Edző: Bogdanovic Igor

Gól: Rostás K., illetve Nagy M., Linzenbold Zs., Rőth A., Lippai T. Jók: Rostás K., Kőnig A., Szabó A., Nagy I., illetve Szatmári Zs., Szabó M., Misák S. Ifi: 6-2

Selyem Nándor: Egy nagyon jó csapattal játszottunk. Arra késztattük az ellenfelet, hogy nehezen tudja megszerezni a győzelmet, ami úgy érzem sikerült is, hiszen 3 gólt rögzített helyzetből kaptunk. Kis odafigyeléssel ez elkerülhető lett volna. A csapatomtól ilyen hozzáállást kérek a továbbiakban is. Gratulálok a Hajdúböszörménynek.

Bogdanovic Igor: A mai meccshez is úgy kellett hozzáállni, hogy meg akarjuk szerezni a 3 pontot és a fiúk is úgy érezték, hogy ez egy kötelező győzelem, úgyhogy 90 perc játék után sikerült is megszerezni újabb 3 pontot.

Téglási VSE–DVSC II. 4–6 (3–4)

100 néző. Vezette: Nagy L. (Pósa Zs., Nagy T.)

Téglási VSE: Csizmár K.–Varga L. (Lakatos F.), Bánfi Cs., Fejes I., Jeney D., Hevesi F., Kovács K., Danó Zs., Pelles T., Molnár L. (Danó H.), Kiss J. Edző: Opre Mihály

DVSC II.: Szabados I.–Kuti K., Kozák A., Csősz R., Kusnyir E. (Mester M.), Tonhaizer F. (Krajcsó K.), Bereczki D. (Molnár M.), Nagy K., Lakatos N., Nagy A., Hevesi K. Edző: Gyarmati András

Gól: Jeney D. (2), Hevesi F., Kiss J., illetve Bereczki D., Nagy A., Kuti K., Nagy K., Mester M., Csősz R. Jók: Pelles T., Hevesi F., Jeney D., Danó Zs., illetve Senki Kiállítva: Kiss J. Ifi: 5–1

Opre Mihály: NB I.-s játékosokkal teletűzdelt csapat ellen végig partiban maradtunk. Gratulálok a csapatnak a hozzáálláshoz és sok sikert kívánok a DVSC-nek.

Gyarmati András: Ha egy showműsorban lettem volna, egész jól éreztem volna magam, de mivel hogy labdarúgó mérkőzés volt, a teljesítményünk alapján rettenetesen szégyelltem magam. Sokszor úgy éreztem, hogy a hirtelen jött napsütés megsütötte a játékosok fejét, melynek következtében koncentrációhiány és akarat nélküli teljesítmény jellemezte a társaságot. Remélem ez többet nem fordul elő.

Hajdúdorog SE–Hajdúszoboszlói SE 1–1 (0–0)

100 néző. Vezette: Erdélyi T. (Tóth G., Takács I.)

Hajdúdorog SE: Tóth Z.–Iván K., Juhász B., Juhász T. (Francel R.), Vincze Cs., Franczel P., Éder B., Pogácsás J., Botor S., Kiss A., Kelemen B. (Kovács A.) Edző: Kóródi István

Hajdúszoboszlói SE: Csobán I.–Mezei M. (Pallagi J.), Márton D., Butor Cs. (Kovács Gy.), Pap L. (Balás V.), Szabó B., Nagy L., Kereki M., Pataki P., Abdulmaati I., Tóth L. Edző: Sarkadi Zoltán

Gól: Kovács A., illetve Tóth L. Jók: Márton D. Kiállítva: Balás V. Ifi: 0-7

Kóródi István: Lapzártáig nem nyilatkozott.

Sarkadi Zoltán: Magunknak nehezítettük meg a mérkőzést a kihagyott helyzetekkel. Ez csak 1 pontra volt elég.

