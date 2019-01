A hétvégén rendezik meg az Országos Sasszinkront

Az egyesület keddi közleménye szerint Magyarország területén a sasfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van, amelyeken legnagyobb számban rétisasok figyelhetők meg, mivel a nem vonuló magyarországi fészkelőkhöz télen északról érkező egyedek is csatlakoznak. Ugyancsak itt tölti a telet a parlagi sas Kárpát-medencei költőállományából származó fiatal egyedek nagy része is. Ritkaságnak számít ugyan, de minden évben előfordul néhány szirti sas és fekete sas is.

Az MME partnereivel 2004-ben indította el a legfontosabb, részben már évtizedek óta ismert sastelelőhelyek egységes módszertannal és egy időben történő, úgynevezett szinkron felmérését. Az Európai Unió által támogatott PannonEagle LIFE projekt keretében tavaly a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak az immár Kárpát-medenceivé bővült felméréshez, így 427 felmérő (347 magyar és 80 szlovák, cseh, osztrák, szerb és román madarász) járta be a sasok legjelentősebb telelőhelyeit, Magyarországnak mintegy tizennyolc százalékát érintve, négy sasfaj 1014-1022 egyedét és tizenhárom további ragadozómadár-faj mintegy 9378 példányát számba véve.

A tavalyi év kedvező tapasztalatai alapján az idei felmérés is nemzetközi keretek között, a Kárpát-medence legjelentősebb sastelelőhelyeit érintve valósul meg, a megfigyelési eredmények februárra várhatók.

Annak érdekében, hogy a lakosság jobban megismerhesse a ragadozómadarak életét, a XVI. Országos Sasszinkronhoz kapcsolódva a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal közös szervezésben szombaton, az V. Sasnap alkalmából a jászsági Sasközpontban ragadozómadár-számláló túra, keresőkutyás bemutató, interaktív ragadozómadár-bemutató, madárházas szakvezetés, filmvetítések és szemléletformáló játékok várják az érdeklődőket.

A fővároshoz közel szintén szombaton a Budakeszi Vadasparkban a Ragadozók napján várják szakvezetéseken, filmvetítéseken és látványetetéseken az érdeklődőket, akik a ragadozó madarak védelméről és az ökoszisztémában betöltött kiemelkedő szerepükről is tanulhatnak. A programokat látványetetések és Állatijó Bemutatók is tarkítják, ahol a kisebbek is játékos módon ismerhetik meg a levegő urait.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA