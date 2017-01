A hétvégén rendezik a ragadozómadarakat számláló idei sasszinkront

Az MME 2004-ben indította el a legfontosabb, részben már évtizedek óta ismert sastelelőhelyek egységes módszertannal és egy időben történő, úgynevezett szinkron felmérését – olvasható az egyesület keddi közleményében.

A tavalyi sasszinkron alkalmával már 421 felmérő járta be a sasok legjelentősebb telelőhelyeit az ország területének 19 százalékán. A 789-884 közötti rétisas és 346-392 közötti parlagi sas mellett 6 szirti sast és 4-5 fekete sast, valamint további 13 ragadozómadár-faj mintegy 7000 példányát is megfigyelték a szakemberek.

Magyarország területén a sasfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van, amelyeken legnagyobb számban rétisasok telelnek, mivel a nem vonuló magyarországi fészkelőkhöz télen északról érkező egyedek is csatlakoznak. Ugyancsak Magyarországon tölti a telet a parlagi sas Kárpát-medencei költőállományából származó fiatal egyedek nagy része is. Ritkaságnak számít ugyan, de előfordul a szirti sas és a fekete sas is.

A XIV. Országos Sasszinkron központi rendezvényére, a III. Sas Napra a jászsági Sasközpontban kerül sor szombaton. Az MME, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) és a Jászberényi Állat- és Növénykert által hagyományteremtő szándékkal két éve indított kezdeményezés célja a sasszinkronok megismertetése a közönséggel, a ragadozómadarak bemutatása, a lakosság figyelmének felhívása az ország rendkívül gazdag ragadozómadár-állományára és a fokozottan védett parlagi sasok védelmére.

A hónap elején zajlott a telelő európai vörös kányák számlálása, a Nyugat-Európában helyenként tömeges éjszakázóhelyek felmérése is. Ebben Magyarország a XIV. Országos Sasszinkronnal vesz részt, amit az tesz lehetővé, hogy az akció keretében nemcsak a sasokat, hanem minden ragadozómadarat számba vesznek a szakemberek. A visszatelepülő vörös kánya Magyarországon egyelőre még ritka, a 4-10 páros fészkelőállomány különösen érzékeny, ezért a faj védelme érdekében a telelési viselkedést is felmérő információgyűjtés kiemelten fontos.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA