A helyi sztárok is fellépnek Hajdúdorogon

Egy hétig tartó programsorozattal ünnepli várossá válásának 23. évfordulóját ezekben a napokban Hajdúdorog.

A hajdúvárost X. Pius pápa 1912. június 8-án emelte püspöki rangra, így ehhez a dátumhoz igazodik a település „születésnapja”. Ebben az évben is számtalan kulturális és szórakoztató programmal várjak az érdeklődőket. A városnapi hét elején megemlékeztek a nemzeti összetartozás napján. Kedden már az óvodások is bekapcsolódnak a programkavalkádba, őket a ’90-éves évek gyerekdalgyárosai, Papp Rita es Bodnár Attila szórakoztatta. A Szent Bazilos diákok tanévzáró gálájára is sor került, ahol mások mellett fellép az iskola országos hírű Csengettyű és Mécses kórusa.

A hét második fele is tartogat izgalmakat, hiszen idén harmadik alkalommal rendezik meg városvetélkedőt. Pénteken ünnepi testületi ülésre és imaórára várják az érdeklődőket. Hagyományokhoz híven a szombati nap már az önfeledt szórakozásé lesz, a rendezők a strandon sztárvendégekkel „megtűzdelt” műsorral várja a vendégeket.

– Miska Andrea –

