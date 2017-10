A hazai sofőrök többsége nem tudja rendesen kitölteni a baleseti bejelentőlapot

A megkérdezettek hatvan százaléka állította, hogy otthon van benne, ennek ellenére csak 16 százalék adott helyes választ arra, hogy kiknek kell aláírni a bejelentőlapot. A megkérdezett férfiak közel fele, a nőknek pedig a negyede karambolozott már. Egy ilyen felfokozott stresszhelyzetben különösen fontos, hogy meg tudjuk őrizni a lélekjelenlétünket. Tudni kell, kit értesítsünk, kinek kell kitöltenie a baleseti bejelentőt, és hova továbbítsuk.

Mire figyeljünk?

Fontos, hogy minél hamarabb értesítsük a biztosítót. A hiánytalan kitöltés különösen fontos, hiszen a pontatlanság miatt elhúzódhat az eljárás. Ügyeljünk rá, hogy gondosan feljegyezzük a tanúk adatait, és rokonok helyett lehetőleg olyan járókelőket válasszunk, akik nem voltak részesei a balesetnek. A forgalmi helyzet meghatározása esetében ne felejtsük el megadni, hogy hány helyre tettünk x-et, mert a másik autós utólag akár számunkra kedvezőtlenül is alakíthatja a saját példányát. Szerencsére az ilyen eset nem gyakori, de jobb kizárni a lehetőségét is. Ha nincs is nagy kézügyességünk, mindig rajzoljuk le a baleset körülményeit bemutató ábrát! Végül, de nem utolsósorban soha ne maradjon le az aláírás, mert anélkül érvénytelen a bejelentő!

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA