A hatékony együttműködés a kulcs

Utolsó állomásához, Debrecenbe érkezett szerdán a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által rendezett regionális beszállítói roadshow. A konferenciát a Kölcsey Központban tartották meg azzal a céllal, hogy segítsék a kis- és középvállalkozások bekapcsolódását a nagyvállalkozások értékláncába. A rendezvénysorozat Hajdúnánás, Püspökladány és Berettyóújfalu után érkezett a megyeszékhelyre. Papp László polgármester a konferencia megnyitóján úgy fogalmazott: – Fontos kérdés számunkra, hogy a helyi kis- és középvállalatok be tudnak-e kapcsolódni ebbe a magas szintű termelési láncba. – A gazdasági sikereink akkor lesznek tartósak, ha a régió vállalatai hatékonyan tudnak együttműködni. Olyan szervezeti egységet hoztunk létre az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központon belül, amelynek az a feladata, hogy felmérje a régió kisvállalkozásainak képességeit – mondta Papp László.

Tartós együttműködésben bíznak

Nagy érdeklődés fogadta a kamara által szervezett beszállítói roadshow-t szerdán a Kölcsey Központban. Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében elmondta: – Debrecen gazdasági fejlődését közös sikernek könyveljük el. – Fontos, hogy a multinacionális cégek itt is komoly sikereket érjenek el, de az talán még fontosabb, hogy a magyar vállalkozások munkakultúrája, termelékenysége, hatékonysága felzárkózzon az igényekhez, és partneri együttműködés alakuljon ki – mondta a kamara elnöke. A kormány célkitűzése, miszerint 2030-ra Ausztria gazdasági szintjét 80 százalékban el kell érnünk, csak a kis- és középvállalkozások megerősödésével lehetséges, hiszen ma hazánkban a foglalkoztatottak 70 százalékát ez a réteg adja.

Fotó: Derencsényi István

Miklóssy Ferenc hangsúlyozta: – Az ide települt nagyvállalkozásokkal már racionális és előremutató tárgyalások folynak, mivel azt szeretnénk, ha nemcsak egy beszállítói kapcsolat alakulna ki, hanem tartós partneri együttműködés, amely technológiát és munkakultúrát is átad. Ehhez azonban felkészültségre, fejlesztésekre és tanulásra van szükség, akár tőkebevonással. – Bízom abban, hogy szervezett formában tovább folytatódjon a mai érdeklődés – fogalmazott a Hajdú-Bihar Megyei Iparkamara elnöke.

Miklóssy Ferenc a Napló kérdésére összegezte tapasztalatait a programsorozattal kapcsolatban.

– Ez a roadshow csak egy kezdet. Több megyéből is érkeztek vállalkozók, a partnerek rendkívül felkészültek voltak, összesen több mint 120 résztvevő céggel csaknem 4-500 tárgyalás várható a munkakultúra, a termelékenység jegyében, amely remélhetőleg túlmutat majd a beszállítói viszonyon, és a tárgyalásokat követően partnerségi kapcsolattá növi ki magát. – Nagyon ritka, hogy Magyarországon ennyi beszállító, érdeklődő kis- és középvállalkozás jelenik meg egy rendezvényen; a kétoldalú együttműködést szorgalmazza a kamara is, hogy akár közvetlen tárgyalások is létrejöhessenek. Nagy előnye volt a programnak, hogy a vállalatok megismerték egymás profiljait, kinek mik az igényei, így jobban fel tudnak készülni.

Remélem, a rendezvényünkön létrejött partneri kapcsolatok a feldolgozóipar termelékenységét, szervezettségét munkakultúráját fogják növelni”

– összegzett a megyei kamara elnöke.

– Szakál Adrienn –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA