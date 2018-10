A harmadik hely az U21-es labdarúgó-válogatott célja

Októberben véget ér a 2019-es U21-es Európa-bajnokság selejtezője, a magyar válogatott Málta és Törökország ellen zárja a sorozatot – olvasható az MLSZ honlapján. A csapat keretében négy DVSC-futballista, az újonc Barna Szabolcs, valamint Haris Attila, Pávkovics Bence és Varga Kevin is megtalálható.

A Michael Boris vezette csapatnak egészen a szeptemberi mérkőzésekig reális esélye volt arra, hogy megszerezze a csoport első két helyének valamelyikét, de a svédországi, majd a belgák elleni vereségekkel eldőlt, hogy biztosan nem leszünk ott az Eb-n. A sorozat utolsó két mérkőzésén ezért már csak a csoport harmadik helyének megszerzése a tét, a harmadik pozícióért a török válogatottal harcol a gárda (a sorsolásnál a törökök a harmadik kalapból, a magyar válogatott a negyedikből került a csoportba). A törökök eddig három ponttal többet gyűjtöttek nálunk, és hárommal jobb a gólkülönbségük is, viszont már csak ellenünk lépnek pályára, ezért az október 12-i, máltai mérkőzésünk után derül ki, hogy október 16-án, a Pancho Arénában elég lehet-e egy döntetlen ahhoz, hogy a miénk legyen a tabella harmadik helye.

Ki-ki mérkőzés lesz

Ami biztos, hogy nem utazik el Máltára a Dunaszerdahelyen légióskodó Vida Máté, ő eltiltás miatt nem léphet pályára az első meccsen

„A legfontosabb célunk, hogy megszerezzük a csoport 3. helyét, ami egyrészt önmagában az eredmény miatt is fontos, ugyanakkor, a jövőre nézve, amiatt is, hogy az európai rangsort meghatározó kvóciensünk a lehető legjobb legyen – fogalmazott Michael Boris szövetségi edző az mlsz.hu-nak. „A Málta elleni idegenbeli mérkőzést egy nemrégiben átadott műfüves pályán fogjuk játszani, ami persze kicsit nehezíti a dolgunkat, de ettől függetlenül nyernünk kell, szóval ez nem lehet kifogás, de ettől még erre is fel kell készülnünk. A 3. hely megszerzése már csak azért sem könnyű feladat, mert jelenleg utolsó ellenfelünk, Törökország foglalja el ezt a pozíciót, így ez ellenük egy igazi ki-ki mérkőzés lesz.”

A pénteken rendezendő Málta–Magyarország meccs 17 órakor kezdődik Ta’Qaliban, a törököket pedig október 16-án, kedden fogadjuk 18.30-tól a Pancho Arénában.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA