A hangjával hódított Vásáry André

Fellépéseimnek az volt a különlegessége, hogy először énekelhettem a kint élő magyaroknak.”

Vásáry André hazánk egyetlen férfi szoprán énekese, aki világviszonylatban is különleges zenei értéket képvisel, egyedülálló utat járt be a hazai kulturális életben, a komolyzenében és könnyedebb crossover (zenei műfajokat ötvöző stílus) műfajban egyaránt. Zenei tanulmányait Ludmány Antalnénál, és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti karának magán­ének-tanszék vezetőjénél, Mohos-Nagy Évánál kezdte, majd a Boston Conservatory ösztöndíjával az Egyesült Államokban folytatta, később pedig az operavilág nemzetközi rangú képviselőinek mesterkurzusain tökéletesítette technikáját. André nemrégen tért haza amerikai turnéjáról. Erről és legújabb színházi szerepéről kérdezte őt a Napló.

Debrecen az otthona

André elmondta, hogy mindig nagy öröm számára hazajönni, büszke arra, hogy debreceni. Adódik a kérdés, hogy akkor miért nem látjuk itt gyakrabban fellépéseken is? Hiszen rendszeres vendég a hazai és a külföldi színpadokon, sokat szerepel az országos televíziós csatornák műsoraiban, a szülővárosát azonban mintha kerülné. – Úgy látszik, igaz a mondás, miszerint senki sem lehet próféta a saját hazájában – nevet André, bár mintha kis szomorúságot látnék a szemében. – Ott énekelek, ahová meghívnak – tárta szét a kezét.

Látványos és modern musical

Különleges és magas hangjának köszönhetően nem mindennapi szerep találta meg Vásáry Andrét. A férfi szoprán énekes, Mary Sunshine karakterét formálja meg a székesfehérvári Vörösmarty Színház színpadán, a Chicago című musicalben. – Több színházi szerepem volt már, mindig nagy élmény profi színészekkel együtt dolgozva létrehozni egy előadást. Ezért örültem nagyon, amikor Szikora János igazgató úr felhívott, hogy van egy szerep számomra a Chicago című musicalben, amit csak én tudnék elénekelni, mert olyan hangmagasságban van megírva, amit csak klasszikusan képzett énekes képes előadni. Ekkor lettem csak igazán kíváncsi – idézte fel André.

– Fontos megemlítenem, hogy csak úgy vállaltam el ezt a viccesnek szánt szerepet, ha nem kell átmenni vele ripacskodásba. Ez a felfogás szerencsére nemcsak nekem, hanem a rendezőnek, Horváth Csabának is lényeges volt. Az újságírónő szerepét a szerző eredetileg is férfi szopránra írta a 70-es években, amikor a Broadway-n bemutatták, de később már nem találtak férfi szopránt a szerepre, így sokáig nők játszották. A 2000-es években kezdték újra férfiakra osztani, de ehhez az eredeti hangmagasságot lejjebb vitték. Én viszont el tudom énekelni az eredeti magasságban, amire Magyarországon még nem volt példa – mesélte az énekes. Így lett André szereplése a Chicagóban színháztörténeti esemény hazánkban.

Szeretettel fogadták

Friss élmény André számára amerikai turnéja is, ahonnan nemrég tért haza. – Nem először énekeltem kint, voltak már koncertjeim, illetve tanultam is Amerikában. Mostani fellépéseimnek az volt a különlegessége, hogy először énekelhettem a kint élő magyaroknak. Nagyon boldog voltam, hogy mindenhol szeretettel fogadtak és kedvelték az előadásaimat azok is, akik már ismertek és azok is, akik csak most ismertek meg. Sajnos, pont a Los Angeles-i koncert idején tombolt a kaliforniai tűzvész, ami miatt állandó készenlétben kellett lennünk, s együtt izgultunk a kintiekkel, hogy ne legyenek áldozatok és nagy anyagi károk. A közvetlen környezetünk és a koncert végül nem került veszélybe, de a körülmények miatt mindenképpen emlékezetes utazás volt – mondta.

Célegyenesben

André azt is elmesélte nekünk, hogy amikor felvételt nyert a világhírű budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus ének szakára, még nem gondolta, hogy a nappali képzés elfoglaltságait nem fogja tudni összeegyeztetni a fellépésekkel, utazásokkal, próbákkal teli mindennapjaival. Évek óta keményen küzd az idővel, hogy minden vizsgát jól teljesítsen és a szereplései se lássák kárát a tanulásnak. Jövőre célegyenesbe fordul, az utolsó félév van hátra – igaz, ezt már levelezőn fejezi be. – Megígértem magamnak ezt a második diplomát a történelem tanári mellé. Nagy kihívás volt, de már nem sok hiányzik hozzá, remélem, meg is lesz. Aztán jöhetnek az újabb célok, például egy új lemez jövőre – és azt javaslom mindenkinek, hogy soha semmit nem szabad feladni – tette hozzá végezetül.

– Szilágyi Zsófia –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA