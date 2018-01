A győri kórusból a dandár zenekarába vitt az útja

Alig 8 évesen, osztálytársai hívására iratkozott be a tiszafüredi Fekete László Zeneiskolába. 9 évesen már a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar tagja volt, amelynek jelenleg karvezetője. Ismerjük meg Kerekes András karmestert, aki intézményvezető-helyettese is a tiszafüredi zeneiskolának.

Debrecen, Pápa, Győr

– Tiszaszőlősi származású vagyok, óvodába még ott jártam, majd az általános iskolai második osztályát már Tiszafüreden, a Széchenyi Általános Iskolában folytattam 1990. szeptemberétől. Több osztálytársam is zeneiskolás volt ekkor és az ők hívásukra iratkoztam be én is. Zömök kisfiú voltam, így Polgár Benedek trombita és furulya szakos zenetanárom a trombitát javasolta számomra – idézi fel a kezdeteket András, aki ma ugyanabban a teremben tanítja nap mint nap a fiatalokat, ahol annak idején ő kezdte.

Tanulmányait a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta, a füredi zenekarnak azonban továbbra is aktív tagja volt. Középiskola után a győri Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének trombita szakára nyert felvételt. Egyetemi tanulmányai alatt a pápai Allegro Alapfokú Művészetoktatási Intézményben részmunkaidős trombita tanárként dolgozott, majd tanulmányai befejeztével teljes állású tanára lett az intézménynek. Emellett részt vett a Győri Nemzeti Színházban az Erkel Ferenc: Bánk Bán című operájában kórustagként.

Sikerek a zenekarral

2007-ben állást ajánlottak neki volt iskolájában, így abban az évben Tiszafüredre költözött, és szeptembertől trombita- és furulya szakos tanár. Élete azonban továbbra is mozgalmasan alakult.

– 2009-ben felvételt nyertem a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjának zenekarába, így tanári feladataimat csak részmunkaidőben tudtam folytatni. Egészen 2014-ig voltam a zenekar tagja, amikor is leszereltem. 2014-től addigi munkahelyem intézményvezető-helyettesének és az ifjúsági fúvószenekar karmesterének neveztek ki.

Tudtam, hogy hatalmas felelősséggel jár mind a két feladat, hiszen a zenekar nagy múlttal és országos hírnévvel rendelkezik.”

A sikereket tekintve nem kis eredményeket mutathat fel a zenekar. 2014 óta egy országos és egy nemzetközi elismerést is bezsebeltek Kerekes Andrással.

– A 2015 áprilisában megrendezett VI. Demecseri Fúvószenekari Találkozó és Minősítő Versenyen, legfelső kategóriában elért kiemelt arany minősítést értünk el, ami már csak azért is kiemelkedő, mert akkor ezt rajtunk kívül más zenekar nem kapta meg – emeli ki a karmester. – Nemzetközi szinten, nem olyan régen, 2017. szeptemberében sikerült nyernünk a lengyel Wrzesnia városában. A versenyen három kategóriában pontozták az indulókat: menetelés, alaki szemle és koncert – ebből két kategóriában is a legtöbb pontot kaptuk, amely lehetővé tette, hogy elhozzuk a verseny nagydíját.

HBN–Bekecs Sándor

A miniszteri elismerés

Bandi, ahogy a zenekar tagjai hívják, mindig arra törekszik, hogy minőségi oktatásban részesüljenek az iskola tanulói. Segít mindenkinek megtalálni a hozzá legközelebb álló zenei irányt. Karmesteri feladatainak fontos részének tartja, hogy minél szélesebb repertoárt állítson össze, minél több helyre eljussanak, és mindeközben egy nagyon jó közösséggé alakuljon az együttes. Munkájának elismeréseként 2017. október 24-én Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át a Földművelésügyi Minisztériumban dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől.

