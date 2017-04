A Gyirmótot fogadja a Loki

A Vasas elleni, elmúlt hétvégi, idegenbeli győzelem ellenére sem nyugodhat meg a DVSC labdarúgó csapata, amely a 25. fordulóban szombaton hat órától az utolsó szalmaszálba kapaszkodó Gyirmót együttesét fogadja a Nagyerdei Stadionban. A vendégek az utolsó helyen állnak, míg a Loki a kilencedik.

A hétvégi összecsapásra elővételben már kaphatók a belépők online a www.nagy­erdeistadion.hu weboldalon, illetve a stadionban található DVSC Shopban, amely hétfőtől péntekig 10-18 óra között várja az érdeklődőket. A bajnoki mérkőzés napján a stadion pénztárai is nyitva lesznek, de természetesen most is az elővételes jegyvásárlás ajánlatosabb az érdeklődőknek.

HBN

