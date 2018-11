A gyermekmosolyok teszik szebbé az ünnepet

Ebben az évben is megrendezte Mikepércs Község Önkormányzata és az Ifjúságunkért Közhasznú Egyesület a jótékonysági estet, ahová a helyi kultúrházba 42 rászoruló családot hívtak meg.

Sokszínű program

A rendezvényen Tímár Zoltán polgármester köszöntötte a megjelent családokat, és kívánt nekik boldog ünnepeket. Veszelovszkiné Albert Erzsébet, az egyesület elnöke is köszöntő beszédet mondott. Az esemény rendezői sokszínű műsorral rukkoltak elő: gyermekek szavaltak verseket, énekeltek, néptáncokat adtak elő, és moderntánc-bemutató is gazdagította a programot. Nem maradt el a mesemondás sem. A karácsonyi hangulathoz az asztalokra finom kakaó, kalács és banán került. A vendégül látott családok ajándékcsomagokat is kaptak. Az est végén az eseményt rendező egyesületnél adományokból összegyűjtött ruhákból válogathattak a rendezvény résztvevői.

Jó érzéssel tölti meg az embert egy ilyen hangulatú estén részt venni, ami boldogabbá teszi a gyermekek számára is az ünnepet, valamint látni egy közös célért való együttműködés sikerességét.

HBN

