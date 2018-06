A gyenge forint csak a bejövő turizmusnak kedvez

A legmagasabb jegyzés májusban 320,18 forint volt, ami a forint idei leggyengébb árfolyama. Az eurót legutóbb közel két éve, 2016 júniusában jegyezték hasonlóan magas szinten, akkor 322 forint felett.

Azóta érezhetően erősödött a forint az euróval szemben, így június 4-én 319 alá esett vissza, vagyis próbál eltávolodni a 320-as lélektani szinttől a magyar deviza.

Szerdán, azaz június 6-án a forint az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben egyaránt a két héttel korábbi árfolyamára erősödött vissza. Csütörtök reggelre az árfolyamok alig változtak. Az eurót a szerda esti 317,75 forint után 317,73 forinton jegyezték csütörtök reggel nyolc órakor.

Összetett folyamat

Ha a forint gyengül, az export kedvezőbb, az import drágul, de a folyamat ettől is összetettebb, mert az exportnak is igen nagy az importhányada. Már tudható, hogy ha tavasszal foglaltunk utat egy bizonyos árfolyamon, bizonyosan többe fog kerülni az árfolyamváltozás miatt.

– Valóban kedvezőbb lesz a hozzánk utazó turistáknak, mert olcsóbb lesz Magyarország; a kiutazóknak pedig többletköltségre kell számítani. A gyenge forint az inflációban, a növekvő energiaköltségekben is megjelenik és nem hoz annyit az exportban, mint amit az importban elvesztünk – fogalmazott Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Napló kérdésére.

Hogy ez a 320 forint körüli állapot meddig tart, nem tudni, de vannak olyan prognózisok, hogy feljebb is mehet, bár a reális ár 300-305 forint körül lenne.

– Az árfolyam alakulásának nagyon sok összetevője van a hazai viszonyokon kívül: stabil a gazdaság, jelentős növekedés figyelhető meg, ezért nem elsősorban a magyar gazdaságból indul ki, így nehéz is lenne befolyásolni. Bonyolult nemzetközi folyamatok alakítják, amibe átmenetileg be tud a Magyar Nemzeti Bank beavatkozni. Védettebbek lennénk, ha euró lenne hazánkban is, mert ha tartósan ezen a szinten marad vagy netán nő a forint jegyzése, még jobban megéri majd külföldön dolgozni. Egy pozitívuma lesz tehát, a bejövő turizmus tartósan olcsóbb lesz – vélekedik a szakember.

