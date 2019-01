A gyékény és a tyúk lehet a jövő Biharnagybajomban

– A közmunka nem szűnhet meg, mert mindig lesznek olyan emberek, akik nem tudnak elhelyezkedni, vagy éppenséggel számukra nem biztosít fenntartható egzisztenciát a versenyszféra – vélekedik Szító Sándor polgármester. Ugyanakkor a településén, Biharnagybajomban több közmunkaprogram is fut. A gyékényfonók, valamint a száraztészta készítő üzem számára az önkormányzat megvásárolta a volt ABC-áruház épületét, míg a többiek külső helyszíneken dolgoznak.

– Fő profilunk a gyékényfonás, ennek termékeire az ország minden pontjáról vannak megrendelések. Ezt célszerű fejlesztenünk. Célunk, hogy ezt önfenntartóvá tudjuk tenni. Ugyancsak önfenntartó lehet a tyúktelepünk és az erre épülő száraztésztaüzemünk. A tésztát egyelőre a település konyhája használja fel. Az ide szükséges zöldséget a mezőgazdasági programunkban termeljük meg, illetve a mintegy ezres tyúkállományunk ellátására szükséges takarmányt is. Nekünk is van térkőgyárunk, és természetesen a település üzemeltetésébe, a közterületek parkosításába, karbantartásába is bekapcsolódnak a közmunkások.

