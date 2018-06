A gyakran használt gyógyszerek egy része növelheti a depresszió kockázatát

A Journal of the American Medical Association című folyóiratban publikált tanulmány 26 ezer olyan amerikai felnőtt – 18 éves, vagy annál idősebb ember – bevonásával készült, aki legalább egyfajta receptre kapható gyógyszert szedett 2005 és 2014 között.

A kutatók szerint az érintett gyógyszerek, köztük fájdalomcsillapítók és savlekötők betegtájékoztatóinak 37 százalékában szerepelt a depresszió mint lehetséges mellékhatás – írja a BBC News.

Az eredmények szerint a vizsgált gyógyszerek közül csupán egyet szedők körében 7 százalék, a kettőt szedőknél 9 százalék, míg a hármat, vagy többet szedőknél 15 százalék volt a depressziósok aránya.

Az Egyesült Államokban élő felnőttek nagyjából 5 százaléka küzd depresszióval.

“Sokak számára meglepő lehet, hogy a gyógyszerük, annak ellenére, hogy nem küzdenek hangulatzavarral, szorongással vagy a depresszióval összefüggő bármely egyéb állapottal, növelheti a depresszió tüneteinek, és végső soron akár a depresszió diagnózisának kockázatát is ” – mondta Dima Qato, az Illinoisi Egyetem munkatársa, aki a tanulmány vezető szerzője volt.

Brit szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai tanulmány csupán összefüggést és nem ok-okozati kapcsolatot mutat az érintett gyógyszerek szedése és a depresszió megnövekedett kockázata között.

Azt az amerikai szakemberek is elismerik, hogy nem lehet egyértelműen kimondani, hogy a gyógyszerek a felelősek a rossz hangulatért. Az ugyanis, hogy az ember betegnek érzi magát – bármilyen okból is -, már önmagában rossz közérzetet okozhat, és az is lehetséges, hogy az alanyok egy része már korábban is küzdött depresszióval.

“Az nem meglepő, hogy az olyan fizikai betegségek, mint például a szív- vagy a tüdőbetegség kezelésére szedett gyógyszerek összefüggésbe hozhatóak a depresszió tüneteivel, mivel ezek a fizikai betegségek már önmagukban növelhetik a depresszió kockázatát” – mondta David Baldwin, a brit pszichiáterek kollégiumának tagja.

A brit gyógyszerészek királyi társaságának tagja, David Taylor szerint továbbá fontos végiggondolni, hogy létezik-e “elfogadható magyarázat” arra, hogy egy gyógyszer miért okozhat depressziót. A szájon át szedhető fogamzásgátló tabletták esetében például egyértelmű kapcsolat van a hormonok és a hangulat között.

A brit orvosok kollégiumának elnöke, Helen Stokes-Lampard szerint noha az eredmények nem feltétlenül érvényesek teljes egészében Nagy-Britanniára, mivel az Egyesült Államokban más az egészségügyi rendszer, de arra mindenképpen rávilágítanak, hogy a pácienseknek fontos beszámolniuk az összes általuk szedett gyógyszerről az orvosuknak, vagy épp a patikusnak, ha recept nélkül kapható orvosságot vásárolnak.

– MTI –

