A GPS-ét hibáztatja egy nő, amiért a folyóba hajtott

A Neversink folyóba kormányozta autóját egy nő New York államban. Elmondása szerint ő simán csak a navigációja utasításait követte, az meg egy Port Jervis melletti sötét területre vezette. Itt egy folyó is található, amibe sikerült is belehajtania.

A nőt szerencsére hamar kimentették. Azt mondta, egyedül utazott az autóban, és csak annyit vett észre, hogy sáros területen gurul, aztán hirtelen körülvette őt a víz.

Mindig is a legnagyobb félelmem volt, hogy egyszer megfulladok”

– tette hozzá. A nőnek végül saját erőből nem sikerült kijutnia az autóból, így hát tárcsázta a 911-et. Végül egy köteles mentőcsapat húzta ki a partra. A helyszínen ellátták, és végül családtagjai vitték haza.

Forrás: MidHudsonNews / 24.hu

