A globális felmelegedés súlyos következményei

Tavaly rekordot ért el az óceánok vízhőmérséklete, adta hírül a hu.euronews.com egy új amerikai–kínai tanulmányra hivatkozva.

Az új méréseket az óceánokra 2000 óta kihelyezett 3900 mérőbója adatai segítették. Az adatok alapján az 1971 óta végbement melegedés nagyobb, mint amit az ENSZ legutóbb, 2013-ban kalkulált – írták a tudósok a Science tudományos lap aktuális számában. A 2000 méterig is lehatoló mérések alapján a vízmelegedés gyorsulóban van. A klímakutatók túlnyomó többsége szerint a légkört az üvegházhatású gázok ember okozta kibocsátása melegíti, a hő egy részét az óceánok veszik fel. A vízmelegedés arra készteti a halakat, hogy hűvösebb vizekbe meneküljenek. „A globális felmelegedés itt van, következményei már most súlyosak, nincs kétség” – írták közleményükben a szerzők. Az adatok azt mutatják, hogy a Föld óceánjai 2018-ban melegebbek voltak, mint a korábbi rekord évében, 2017-ben – mondta Licsing Cseng, a tanulmány vezető szerzője, a Kínai Tudományegyetem légköri fizikai intézetének kutatója.

A melegedés folytatódik

Cseng szerint a melegrekordok további megdőlése várható. Ha sikerülne is a párizsi klímaegyezmény célkitűzését megvalósítani, az óceán továbbra is melegedni, és a tengerszint is emelkedni fog – mondta Cseng. Ha sikerülne két Celsius-fok alatt tartani a felmelegedést, akkor az évszázad végére várható károk feleződnének.

