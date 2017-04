A Gladiators-védelem a Divízió II-ben is jól teljesített

Nagyon nehéz mérkőzés elé néztek Kálmán Attila fiai a harmadosztályban, hiszen a védelemben több hiányzó is volt, illetve a támadósor sem volt teljes. Sérülés miatt csak az oldalvonalon kívülről nézhette végig a párharcot Uri-Kovács István, aki az első meccsen 2 touchdownt is futott. Ennek ellenére a Gladiátorok védelme ismét parádés teljesítményt nyújtott, az első negyedet le is hozta kapott pontok nélkül. Viszont a hazai támadósornak is meggyűlt a baja a Rozsomákok defensével. A második játékrészt már nem úszták meg a Gladiátorok, a Wolverines egy elkapott TD-vel szerezte meg a vezetést (0-6).

A Gladiators 2 az első és a második félidőben is főleg futójátékkal próbálta feltörni a vendégek védelmét, Kathy Róbert mindent megtett ennek érdekében. A jászberényi együttes azonban a harmadik negyedben tovább növelte előnyét egy újabb elkapott hatpontossal (0-12). Az utolsó játékrészben a Gladiátorok mindent megtettek azért, hogy pontokat szerezzenek, Hegyi Gergő egyszer beért az end zone-ba, de a touchdownt egy fegyelmi vétség miatt elvették a játékvezetők, így maradt a 12-0-s végeredmény.

Kathy Róbert, a Gladiators futója remek napot fogott ki 94 futott és 71 visszahordott yardja volt. Közel járt a touchdownhoz is, de nem sikerült beérnie a pontszerző területen belülre. A védelemből sok játékos emelkedett ki. Hartai Gábor 12 szerelést és két sacket jegyzett, Fülep Csaba pedig tízszer vitte földre az ellenfél támadóit.

„Nagyon csalódottak vagyunk, sikerült saját magunkat megvernünk” – értékelt Kálmán Attila vezetőedző. – „A védelem jól működött annak ellenére, hogy a legutóbbi kezdő linebacker sor kompletten hiányzott. A futójátékunk szintén jól működött, le a kalappal Kathy Robi előtt, aki egymaga vitte a hátán az offense-t. Csak egyedül kevés volt. Nagy közhely, de ha nem tudjuk TD-vel lezárni a támadásainkat nem fogunk nyerni. Háromszor voltunk a gólvonal előtt és nulla pontot sikerült összehozni, a saját hibáink miatt. Sajnos ezúttal sem működött a passzjátékunk. Amíg több labda landol az ellenfél védőinek kezében, mint az elkapókéban, addig sok jóra nem lehet számítani. Egy vereségtől viszont még nem dől össze a világ, ez még mindig csak a bajnokság eleje.”

Legközelebb a Divízió I-es csapat lép pályára április 15-én a Budapest Eagles vendégeként.

Gladiators 2-Wolverines 0-12 (0-0, 0-6, 0-6, 0-0)

– Makranczi László –

