A Gladiátoroknak az elődöntő volt a végállomás

Továbbra is kulcsjátékosokat nélkülözött Szűcs Botond vezetőedző, köztük Molnár Gábor irányítót, akinek nem jött helyre a sérülése, és a védelem is híján volt néhány csapattagnak. Ismételten Kondorosi Attila adogathatott. Az arany-feketék első támadása nem tartott sokáig, kénytelenek voltak elpuntolni a labdát. A Crushers pedig egy hosszú, futásokkal tarkított támadást követően megszerezte a vezetést Baranyai Bence révén. Horváth Balázs extrája célt ért (7-0). A második játékrész elején faraghatott volna hátrányán a Gladiators, de blokkolták Szabó Lajos mezőnygól-kísérletét. A Crushers is szerezhetett volna két field goalt, de az elsőt a vendégek védték ki, a második pedig mellé ment. Ki-ki mérkőzés vívott a két gárda egymással, és a Gladiátorok hiányos védelme is jól működött. A szünetben 7-0 volt az állás a Crushers javára, a cívisvárosiak azonban elvesztették a defense-ből Ádám Benedeket és Várady Pétert, valamint a támadósorból Szabó Bálintot.

Fotó: Makranczi László

A harmadik negyedben is kemény, férfias csatát vívott egymással a két együttes. A Zúzóknak sikerült két labdabirtoklásnyira növelni fórjukat. Gálos Márton elkapása és Horváth extrája 14-0-ra módosította az állást. Az utolsó játékrészre fordulva a Gladiators igyekezett egyenlíteni, kétszer is a vörös zónán belülre kerültek a vendégek, de egyikből sem sikerült pontokat szerezni. A Gladiátorok nagyot küzdöttek, de nem jutottak a döntőbe. Ugyanakkor egy újabb lépést tettek afelé, hogy megalapozzák a csapat jövőjét.

A védelmünk egész jól megfogta a Crushers csapatát, de a támadósorunk, amikor pontot kellett volna szerezni apró hibákat vétett”

– értékelte a találkozót Szűcs Botond vezetőedző. – „Fejben jó volt a hozzáállása a csapatnak, de a sérülések miatt kevesek voltunk. Ahhoz képest, hogy milyen teljesítményt nyújtottunk a bajnokság elején, inkább azt mondanám, hogy alulteljesítettünk, de nem azért, mert visszaesett a játékunk, hanem mert elfogytunk az idény végére a sok sérült miatt.”

Fotó: Makranczi László

A junior játékosoknak ezzel nem ért véget a munka, hiszen ők készülhetnek az őszi korosztályos bajnokságokra.

Szombathely Crushers-Gladiators 14-0 (7-0, 0-0, 7-0, 0-0)

Pontszerzők: Baranyai Bence, Gálos Márton 1-1 TD, Horváth Balázs 2 XP.

– Debrecen Gladiators –

