A futball szeretete hajtja őket

Újoncként jól szerepel a Szertársport gárdája a megyei harmadosztály Déli csoportjában. Az egykori DEAC-os focistákra építő alakulat a tabella negyedik helyén áll tizenkét forduló után, de két meccsel kevesebbet játszott. A csapat egyik oszlopos tagja Köstner Tamás, akibe kódolva van a sport szeretete, hiszen édesapja Köstner Vilmos, a DVSC nemrég Hajós Alfréd-díjjal kitüntetett legendás mestere.

Újrakezdés

– A sportszeretet nálam családi örökség, nagyapám FIFA-bíró volt, édesanyám testnevelő tanár, édesapámat pedig talán nem csak a kézilabda szerelmesei ismerik. A sport tehát gyorsan az életem részévé vált, gyerekként több sportágat kipróbáltam, atletizáltam, kézilabdáztam, kosárlabdáztam, de végül a futball mellett kötöttem ki. De nem csupán játszani szeretek, ha tehetem, kijárok a DVSC, vagy a harmadosztályú DEAC mérkőzéseire is – árulja el Tamás, aki szorosan kötődik az egyetemi csapathoz.

Tavaly Köstnerrel a soraiban a DEAC megye kettes gárdája megnyerte a bajnokságot, a klub pedig úgy döntött, vállalja az első osztályú indulást. Mivel komoly színvonalkülönbség van a két osztály között, Tamás és pár régi tag úgy gondolta, érdemes lenne életre hívni egy megye III-as csapatot. Mivel technikai okokból ez a gárda nem jöhetett létre az egyetemi klub keretein belül, Katona Zoltán segítségével és némi önköltséggel megalakult a Szertársport.

– A megkeresett egykori klubtársak, barátok pozitívan álltak a dologhoz, így gyorsan meglett a keret magja – emlékszik vissza a 10-es mezben játszó Köstner. – Van 18 és 54 éves játékosunk is, az együttes átlagéletkora harminc fölött van nem sokkal. A meccsek mellett heti egyszer összegyűlünk focizni. Minket a foci szeretete hajt, természetesen jó lenne megnyerni a bajnokságot, de nincs rajtunk győzelmi kényszer. A hazai találkozóinkat a DEAC-pályán játsszuk, alkalmanként közel száz néző is kijön megnézni minket, természetesen főleg barátok, családtagok, de a jó idő – és talán a hírverés – másokat is kicsábít.

Felvezetés öniróniával

Ezeket a hírveréseket a legnagyobb közösségi portálon Tamás „követi el”, akitől nem idegen az írás, hiszen korábban sportújságokban is jelentek meg cikkei.

– A megalakulás után kitaláltuk, hogy jó lenne egy beharangozó a meccsek előtt, de valami olyasmit szerettünk volna, ami eltér a hagyományostól, ami talán jobban felkelti az emberek figyelmét. Ezért én a könnyedebb oldaláról szoktam megközelíteni ezeket a mérkőzés felvezetőket: nem nélkülözik az öniróniát, ha úgy hozza ki a szó, akkor felelevenítek néhány humoros megmozdulást az előző fordulóból, de természetesen a bántás szándéka nélkül. Szerencsére a csapattársak jól fogadják ezeket, és a visszajelzések alapján derülnek az írásaimon – mondta el a házi góllövőlistát 13 találattal vezető Köstner.

Ha valaki szeretné megnézni, miként is futballozik az együttes, az látogasson ki szombat délután egy órára a DEAC-pályára, ahol a Bihartorda együttesét látja vendégül a gárda.

