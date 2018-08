A furtai hímzésről nem mondanak le a helyiek

A furtai hímzés egy helyi érték, 100 éves hagyományra tekint vissza. Annak érdekében, hogy ezt továbbvigyék, a közmunka keretein belül kezdtek el ezzel foglalkozni a kis településen. A programban fiatalabbak is részt vettek, ezzel is biztosították azt, hogy ne merüljön a feledés homályába.

– Vekerddel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, közös az önkormányzatunk, illetve a helyiek is átjárnak egymáshoz. Ebből kifolyólag természetesen az értékeinket, így a hímzést is megismerték. Azóta már jelezték, hogy ők is szívesen foglalkoznának vele. Ezután jöttek át ottani közfoglalkoztatottak, és elkezdtük tanítani őket, mivel nem mindegy, hogy az egyes mintákat milyen szálvezetéssel kell elkészíteni – vázolta fel Krucsó Antal polgármester.

Kiállításokra is viszik

Manapság egyre többen készítik a településen, köztük elég sok fiatal. A polgármester hangsúlyozta, elsősorban tánccsoportoknak és népművészeti egyesületeknek készítenek ruhákat, valamint kiállításokon is el tudják adni a hímezett ruhákat. Kiemelte, bíznak benne, hogy azok a fiatalok, akik megtanulták a hímzést, a későbbiekben továbbadják majd a következő generációknak is.

BR

