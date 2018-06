A füredi halasnapokon Debrecen a díszvendég

Debrecen városa lesz az idén 40 éves jubileumát ünneplő Tiszafüredi Halasnapok díszvendége.

A két település között évek óta egyre intenzívebb a kapcsolat. Az idei háromnapos fesztiválon is több debreceni kötődésű művészeti csoport, előadó lép színpadra.

A pénteki beharangozó, tiszafüred-örvényi sajtótájékoztatón Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere elmondta, hogy a két település testvérkapcsolata 2015-ben kezdődött, amikor is a hajdúsági megyeszékhely és a Tisza-tó fővárosa kulturális és turisztikai együttműködést kötött egymással. A programban halászléfőző verseny és Tankcsapda is lesz.

– A Tiszafüredi Halasnapok a város kiemelt társadalmi, turisztikai rendezvénye, ahol tudjuk demonstrálni a két település közötti együttműködési lehetőségeket – mondta Papp László, Debrecen polgármestere.

Karneváli parádé

Hozzátette, hogy a Valcer Táncstúdió és a Hajdú Táncegyüttes műsorai is színesítik a rendezvényt. Továbbá kiemelte, hogy a Tisza-tó kiemelt turisztikai térséggé emelése a Hortobággyal, Debrecennel és Hajdúszobosz­lóval újabb lehetőségeket jelent a két város kapcsolatát tekintve.

Fotó: Bekecs Sándor

A július 6. és 8. között megrendezendő tiszafüredi fesztivál nyitónapján több debreceni művészeti csoport is bekapcsolódik a hagyományos karneváli felvonulásba – ismertette Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ezután Bíró Csaba művészeti vezető mutatta be a nagy múltra visszatekintő és nemzetközi szinten is sikeres Valcer Táncstúdiót. A Valcer táncosai a sajtótájékoztató előtt rövid bemutatót tartottak a megjelenteknek.

Nagy tömeg várható

A 40 éves Tiszafüredi Halasnapok jubileumi programjaira a kultúra és a gasztronómia jegyében halászléfőző versennyel, helyi és vendég művészeti csoportok műsoraival és hazai előadók koncertjeivel várják a kilátogatókat. Ezek közül az egyik legjobban várt a Tankcsapda – Lukács 50 koncertje lesz.

– Bekecs Sándor –

