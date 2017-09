– A hagyományos, fehér kenyeret szeretem a legjobban. Persze ezt nem mindenki eheti, főleg azok, akiknek van valamilyen betegségük, nyilván oda kell figyelniük az összetevőkre. A frissen sült kenyér a legjobb – felelte Sajcz Richárd.

Sajcz Richárd

– Én inkább fehér kenyeret fogyasztok, bár a rozskenyér sokkal egészségesebb, de drágább is. Véleményem szerint a kenyér akkor jobb, hogyha pirultabb – válaszolta kérdésünkre Gábor Nikolett.

Gábor Nikolett

Bögös Levente jobban szereti a fehér kenyeret bármelyik másiknál. A lényeg az, hogy finom legyen, kívül ropogós, belül pedig puha – vallja.

Bögös Levente

– Nálam szóba jöhet a házi kenyér is, sőt azt jobban is szeretem. Bármilyen kenyér lehet, rozs, fehér kenyér, a lényeg, hogy friss legyen és ne legyen túlságosan átsütve. Sütöttünk már otthon is kenyeret, de könnyebb beszerezni boltból – fejtette ki Hajdú Kristóf.

Hajdú Kristóf

– Szerintem is a fehér kenyér a legjobb az összes kenyérfajta közül. Egyetértek azzal is, hogy a kenyér akkor jó, hogyha jó friss, kívül ropogós, belül viszont finom puha – mondta Tóth Lajos Tamás.

Tóth Lajos Tamás

Füzesi Alexisz mindig félbarna kenyeret szokott enni, mivel úgy gondolja, hogy az egészségesebb. Boltból veszik a kenyeret, az édesapja mindig megnézi, hogy milyen adalékanyagokat tartalmaz, mivel egészségesen étkeznek.

Füzesi Alexisz

Fotók: Molnár Péter

