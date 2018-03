A francia hatóságok olasz területen kényszerítettek vizeletvizsgálatra egy nigériai férfit

Francesco Avato, a háromezer lakosú Bardonecchia polgármestere “erőszakos” beavatkozásról beszélt.

A történtekről a Rainbow4Afrika nevű nem kormányzati szervezet (NGO) közleményben számolt be. Az NGO Bardonecchia vasútállomásán segíti az idáig eljutó és Franciaországba illegálisan átkelni akaró migránsokat. A szervezet beszámolója szerint pénteken a francia vámőrség öt fegyveres tagja megjelent Bardonecchia vasútállomásán, és az NGO egyik önkéntesét arra szólították fel, nyissa meg az illemhelyet, ahol egy nigériai férfitől vizeletvizsgálatot vettek. A férfi nem sokkal korábban érkezett meg Bardonecchia állomására, ahova Olaszország más részéről jött vonattal, és a francia hatósági személyek rá vártak. Információk szerint kábítószer-csempészéssel gyanúsítják.

A francia hatóságok olaszországi területen végrehajtott beavatkozását minden olasz politikai erő elítélte. Leghatározottabban az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt, a márciusi olasz parlamenti választásokon a legtöbb szavazatot szerzett jobbközép koalíció képviselője, Augusta Montaruli fogalmazott. “Szuverén állam vagyunk, nem Franciaország gyarmata. Itália nem Macron vécéje! Vizeletvizsgálatot végezzenek a francia illemhelyeken, vagy jelezzék az olasz hatóságoknak, hogy szükség van ilyen vizsgálatra!” – nyilatkozta a politikus. Hozzátette, Franciaország és Európa már így is Olaszországra hagyta a migráció egész terhét, “és most még vécéként is használják”. A balközép Demokrata Párt (PD) is elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

“A francia rendőrség betörése Bardonecchiába újabb tévedése a(z európai) migrációs politikának. Azután Európa csodálkozik az olaszországi választási eredményeken”- írta Enrico Letta PD-politikus, Párizsban élő volt olasz miniszterelnök Twitteren arra utalva, hogy az olaszok több mint kétharmada a migráció-ellenes pártokra adta voksát a márciusi választásokon.

