A forradalom hétköznapi krónikája

A forradalom hőseinek és áldozatainak emlékműve az egykori sortűz helyén. Fotó: Matey István - © Fotó: Matey István

Hajdú-Bihar – Október 23-tól november 4-ig nemcsak az ’56-os forradalom és szabadságharc, hanem lapunk elődje is lelkesítő metamorfózison ment át, amit az újság tartalma mellett a gyors egymás­utánban változó lapfej is jól mutat. Az akkori példányok egyben, reprint kiadványként a tavalyi évfordulóra jelent meg. De csak kevesekhez juthatott el, így most abból szemezgetve emlékezünk a 61 éve történt eseményekre.