A Forma-1 európai szezonja a hétvégén kezdődik

Két hete visszaérkezett Európába a Forma–1-es mezőny, immár a megszokott kellemes nyári időjárás fogadta a csapatokat. Idén rendhagyó módon Bakuval nyílt meg a szezon európai része, de azért mindenki Barcelonát tartja az igazi európai szezonkezdetnek, ahol az autókon az első nagy újítások is megjelennek. A csapatok szinte hazajárnak Barcelonába, a téli tesztek itt folytak idén is – írja az Amber PR.

Különösen alakul a 2018-as F1-es versenyszezon idáig: a tesztek eredményei alapján ezúttal is a Mercedest, a Ferrarit és a Red Bullt várta mindenki a tabellák élére. Igaz, e három csapat pilótái nyerték meg az első négy futamot, de meglepő módon a Ferrari dominanciája nagyobb, mint a címvédő világbajnok Mercedesé. Lewis Hamilton bakui győzelme a fordulatos versenynek is köszönhető volt, no meg annak, hogy csapattársa, Valtteri Bottas az élen haladva szenvedett defektet és vesztette el az első helyet.

Könnyebb utolérni

Meglepetésre ad azért okot, hogy mindössze egy győzelemmel a zsebében az egyéni világbajnokság élére állt a 33 éves brit pilóta.

Hamilton elmondta, idén úgy érzi, mind a Red Bull, mind a Ferrari előnyt kovácsolt abból, hogy próbálták utolérni a sok mindenben úttörő Mercedest. Szerinte a Ferrari két győzelme és a Red Bull egy sikere mutatja, hogy a teljesítménykülönbség ebben az évben kiegyenlítődött e három csapat között. Utolérni az élcsapatot mindig könnyebb, mint diktálni az iramot.

Ennek ellenére bizakodó a jövőt illetően: „Még mindig ugyanaz a csapat vagyunk és hiszem, hogy meg tudjuk vívni a harcunkat ezekkel a fiúkkal. A Red Bull már közel van a legjobb formájához, a Ferrari pedig már el is érte. Ha képesek leszünk még egy kicsit beleadni és úgy teljesíteni, mint az elmúlt években, akkor az lesz a legnagyobb siker, amit ez a csapat valaha is elérhet.”

Tavaly a brit pilóta szép versenyzéssel fontos győzelmet szerzett a katalán fővárosban. Éles harcot vívott az első helyezésért, amelyet nagyon megérdemelten meg is szerzett. Sebastian Vettel bár második helyezett lett, de elégedetlen nem lehetett. Sokáig úgy volt, hogy a Ferrari német pilótája szerzi meg a győzelmet, de végül ezüstérmes lett. A harmadik helyen Daniel Ricciardo úgy ért célba, hogy szinte alig lehetett őt látni a verseny során.

Próbára teszi az autókat

A Circuit de Catalunya az első olyan pálya idén, ahol a kisebb és a nagyobb csapatok is a szezon első nagyobb és fontosabb változtatásait bevetik. Mivel itt mindenki közel van a főhadiszállásához, könnyebb az alkatrészek pótlása és az európai futamok során a csapatok könnyebben tudnak reagálni a különféle változtatási kényszerekre. Bár a Mercedes és a Ferrari idén közelebb került egymáshoz, a szakértők azt várják a hétvégétől, hogy a címvédő világbajnok csapat egy nagy lépést tesz itt majd előre, s kimutatja a foga fehérjét.

Fernando Alonso nagy sikerrel a háta mögött érkezik meg hazai pályájára. A spanyol pilóta ugyanis a hétvégén harmadmagával megnyerte a szezonnyitó WEC Super Season bajnokságsorozat belgiumi versenyét Spa-Francorchampsban. Ez a siker vajon mekkora lökést ad majd neki ahhoz, hogy Barcelonában az eddigi idei pontszerző helyeinél (egyszer ötödik és háromszor hetedik volt) előkelőbb helyen érjen célba a McLarennel?

Ez a versenypálya igazán próbára teszi az autók aerodinamikáját, hiszen gyors és lassú kanyarkombinációkkal van tele. A hosszú célegyenes után erősen kell fékezni az első kanyarba menet, s ez azon kevés lehetőségek egyike, ahol előzni lehet a pályán.

A 66 körös Spanyol Nagydíj május 13-án, vasárnap 15.10-kor veszi kezdetét (élő M4 Sport).

HBN

A vb állása

1. Lewis Hamilton 70 pont

2. Sebastian Vettel 66 pont

3. Kimi Räikkönen 48 pont

4. Valtteri Bottas 40 pont

5. Daniel Ricciardo 37 pont

6. Fernando Alonso 28 pont

7. Nico Hülkenberg 22 pont

8. Max Verstappen 18 pont

9. Sergio Pérez 15 pont

10. Carlos Sainz Jr. 13 pont

11. Pierre Gasly 12 pont

12. Kevin Magnussen 11 pont

13. Charles Leclerc 8 pont

14. Stoffel Vandoorne 8 pont

15. Lance Stroll 4 pont

16. Marcus Ericsson 2 pont

17. Esteban Ocon 1 pont

17. Brendon Hartley 1 pont

