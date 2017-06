A Ford nyári újdonságai

Az Év Motorja

A Ford EcoBoost motorja már hatodik alkalommal nyerte meg az 1 liternél kisebb lökettérfogatú motorok versenyét az Év Motorja kihívásán. Az egyre több díjat elnyerő technológia azonban még nem érte el a csúcsot.

Az üzemanyag fogyasztás csökkentése érdekében ugyanis újabb módosítások várhatóak ezen a téren. A 2018 elejére tervezett hengerlekapcsolás bevezetése után a motor automatikusan lekapcsol egy hengert, ha a motor nem teljes terheléssel halad.

A fejlesztés az elektromos motorok elterjedése mellett egy fenntartható megoldást képes nyújtani a városi autók esetében, hiszen ezek az alacsony fogyasztású motorral szerelt autók gazdaságosan üzemeltethetőek.

Focus Electric

A Ford elektromos autója esetében is sok újdonságról hallhattunk. A Focus Electric, mely a Ford teljesen elektromos meghajtású autója, egy gyorstöltő segítségével akár 30 perc alatt 80%-os kondícióval ruházza fel az akkumulátort. További előrelépés, hogy takarékos vezetés mellett sikerült elérni az egy töltéssel megtett 310 km-es távot. Ha nem ügyelünk kellőképpen a takarékos vezetésre, az eredmények akkor is szépek, hiszen 225 km-es távot egy kevésbé rutinos sofőr is meg tud tenni az elektromos Focus-szal.

Engedjük el a mentőket

Az üzemanyag fogyasztás csökkentése mellett a Ford a biztonságunkról is gondoskodni kíván. Az ötlet, hogy a megkülönböztetett jelzéssel bíró járművek jelzést nyújtanak az úton lévőknek, nem előzmény nélküli. Csak az Egyesült Királyság területén közel 500 olyan baleset történt, ahol a problémát az okozta, hogy az úton hajtó jármű vezetője nem észlelte, hogy közeledik hozzá egy mentő vagy rendőrautó.

Egy új technológiának köszönhetően a rendőr-, mentő- és tűzoltóautó egy jelet küld a közelben tartózkodó autósoknak, így azok pontosan tudják, merről érkezik a jármű, és mikorra várható az érkezése. A sofőr a műszerfalon megjelenő figyelmeztető jelzést és egy radarképet lát majd, ahol a hozzá közeledő, elsőbbséget megkövetelő autó pozíciója egyértelműen beazonosítható.

Mi várható még?

Amint látható, a Ford erőteljes lépéseket tesz a technológiai felzárkózás érdekében, sőt esetenként ő maga diktálja a tempót versenytársai számára. Valószínűleg sok érdekes fejlesztésre számíthatunk a közeljövőben.

