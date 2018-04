A Föld napja – Hárman kaptak Herman Ottó Szellemisége Díjat

Mint azt a kitüntetést átadó Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közleménye írja, környezetvédelem kategóriában Páldy Annát díjazták, aki 1981 óta dolgozik az Országos Közegészségügyi Intézetben és 2002 óta annak igazgatóhelyettesi, főigazgató-helyettesi feladatait is ellátta. Fő kutatási területe a környezet-egészségügyi járványtan, de részt vett a környezet-egészségügyi információs rendszer kialakításában, valamint kollégáival kidolgozta és bevezette 2005-ben a magyarországi hőségriasztást is. Részt vett továbbá a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásainak vizsgálatában is, jelenleg környezet-egészségügyi szaktanácsadóként tevékenykedik.

Természetvédelem kategóriában Orbán Zoltán vehette át a díjat, aki 1980 óta tagja, 2006 óta elnökségi tagja és alelnöke, 2013 óta szóvivője a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, de dolgozott korábban a Fővárosi Állat- és Növénykertben és a Jászberényi Állat- és Növénykertben is. Munkájával hozzájárult a lakossági természetvédelem eszköz- és módszerkészletének megújításához, számos új eszközt és módszert dolgozott ki, ezzel növelve a társadalom madárvédelmi aktivitását. Több szakma- és tudományterülethez kapcsolódva hét önálló könyvet írt.

Agrárszakképzés kategóriában Rónai Ferencet tüntették ki, aki 1979 és 2015 között dolgozott erdőmérnök-tanárként, majd intézményvezetőként a soproni Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégiumban. Intézményvezetőként foglalkozott oktatási feladatok, vizsgák, versenyek, rendezvények szervezésével és lebonyolításával, számos szakmai tankönyv szerzője és lektora. Az erdészeti és vadgazdálkodási szakképesítések szóbeli és írásbeli tételeinek készítésében, lektorálásában hosszú évek óta részt vesz, szakterületének szakképzési tartalomszabályozóinak kidolgozásában szintén aktív résztvevő.

A díjat a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ közösen szervezett rendezvényén adták át a Pro Natura díjakkal együtt. A rendezvényen 19 kiállító, köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Magyar Nemzeti Parkok, vagy a Magyar Természettudományi Múzeum természetvédelmi foglalkoztatókkal, környezetvédelmi játékokkal várta az érdeklődőket a Budatétényi Rózsakertben.

