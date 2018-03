A fogyasztók védelmében: konferencia a Debreceni Egyetemen

Habár már évek óta megszülettek azok a jogszabályok, amelyekkel a korábbinál sokkal biztonságosabban lehet jelzálog alapú kölcsönöket felvenni, még több mint 190 ezer devizahitel-szerződés van a követeléskezelőknél, és napjainkban is vannak folyamatban olyan ügyek, amelyek képesek befolyásolni ezek jogi megítélését.

– Magyarországról jelenleg nyolc ügy van az Európai Bíróság előtt, ami ezzel a témával foglalkozik, tehát még mindig egy akut problémáról van szó. Ezért tartottuk fontosnak, hogy egy kerekasztal-beszélgetésen négy különböző tudományos és gyakorlati szakértő segítségével próbáljunk válaszokat találni arra a kérdésre, hogyan lehet megítélni a tisztességtelenség fogalmát a fogyasztók és a vállalkozások közötti jogviszonyban. Egyben szeretnénk a hallgatók figyelmét ráirányítani arra, hogy egyáltalán nem könnyű a bírói jogalkotás ebben az esetben akkor, amikor ilyen óriási társadalmi, gazdasági és jogi nyomás nehezedik rájuk – tájékoztatott Hajnal Zsolt adjunktus, a Debreceni Egyetem jogi karán március 21-én tartott konferencia szervezője.

A statisztikák szerint a fogyasztási hitelek és kölcsönök, valamint az áruhitelek továbbra is kelendők, amelyek sokszor vetnek fel fogyasztóvédelmi kérdéseket, és az újabbnál újabb slágertémák is rengeteg munkát adnak a szakembereknek. Gondoljunk csak az olyan üzleten kívüli megvásárolható termékekre, mint a mágnespaplanok, az edénykészletek, vagy az egészségügyi szolgáltatásnak álcázott, ötezer forintot érő készülék árusítása több százezezer forintért. Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései is új irányt vettek, hiszen komoly személyiségi jogi kérdéseket vethet fel egy olcsón letöltött applikáció, mellyel az eladó hozzáférhet a mobiltelefonon tárolt adatokhoz. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán ezekhez hasonló témakörökben is végeznek kutatásokat.

Fotó: unideb.hu

– A fogyasztóvédelmi jog már több mint 15 éves múltra tekint vissza karunkon. Tudományos munkáinkkal nemcsak a jogalkalmazóknak – tehát például egy pórul járt fogyasztónak – nyújtunk segítséget, hanem a jogalkotóknak is hasznosítható gondolatokat tudunk adni. Ezért is támogatja ilyen irányú kutatásainkat az Igazságügyi Minisztérium. Először csak a polgárjog körében kutakodtunk, de most már büntetőjogi vonatkozásokat is vizsgálunk, illetve figyeljük, és nyomon követjük azt is, hogy a közigazgatásban milyen változások vannak – hangsúlyozta Szikora Veronika dékán.

Ezeket a kutatási eredményeket mutatták be a kar oktatói „A fogyasztók védelmének új irányai és kihívási a XXI. században” című konferencián a Kassai úti campuson. A szerdai tanácskozáson tizenkét előadás hangzott el az elektronikus adatvédelemtől a termékmegjelölésekig.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA