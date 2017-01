A fogyasztó az árcédulát nézi

Egy év elteltével immár nyoma sincs a sertéshús fogyasztói árában a tavaly januárban meglépett, 22 százalékos áfacsökkentésnek. Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy nem kell-e hasonló veszélytől tartani a baromfihús, a tojás és a tej esetében is, amelyeknek az áfája idén csökkent öt százalékra.

Biztosan nem lesz 200 forinttal drágább a mellfilé.

Bárány László

Az irány helyes, de…

Mélykuti Tibor, az Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója, a Tej Terméktanács elnöke szerint a probléma az, hogy 2014-ben a terméktanács olyan csomagot adott be, amiben azt kérték, hogy a teljes fogyasztói tej áfáját csökkentsék 18-ról 5 százalékra. – Ehhez képest a mostani áfacsökkentés csak a nyers és a friss tejre vonatkozik, a tejek 80 százalékát (az UHT és az ESL tejeket) azonban nem érinti. A termelő a feldolgozóipartól most már nem 18, hanem csupán 5 százalék áfát kap, ami azért probléma számára, mert ő a tehenészet működéséhez szükséges anyagokat zömében 27 százalékos áfával szerzi be. A fogyasztók is meg vannak zavarodva, hiszen ők a tévében azt látták, hogy a tej áfája csökken, ehhez képest a tejesdobozon nem lett alacsonyabb a fogyasztói ár – mondta, emlékeztetve arra, hogy a tej termelői ára sokáig 65 forint körül volt. Egy ideje emelkedik a felvásárlási ár, és ha ez a tendencia marad, az bizony áremelkedéshez vezet. „Az emelést a nyers tejnél és a friss tejnél nem vagy kevésbé érzékelik majd a fogyasztók, de a többi tejnél és tejterméknél igen. Ezért lett volna jó, ha az áfacsökkentés már az első körben valamennyi fogyasztói tejre vonatkozik. Az irány jó, csak haladni kell ezen tovább” – véli.

Jó lett volna, ha…

Nagy Miklós, a földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője csalódott, ugyanis a tojás áfájának a csökkentésével szerinte mindenki jól járhatott volna, a nagy kereskedelmi láncok azonban olyat léptek rá, amivel a termelőket büntetik. – Nem az áfakülönbözetet adták oda a vásárlónak, hanem a tojás bruttó árát csökkentették 22 százalékkal. Csakhogy ezzel tojásonként 1,50-1,80 forintot húznak ki a termelők zsebéből. Ez a mi esetünkben (évi 42 millió tojással számolva) 65 millió forint árbevétel-csökkenés csak idén. Ezt tisztességtelen húzásnak tartjuk a termelőkkel szemben. Az év elején amúgy is le szokott menni a tojás ára, tavaly volt, hogy 13 forint 50 fillért adtak nekünk darabjáért, és a piacon a fogyasztó közel háromszoros áron találkozhatott vele – panaszolta Nagy Miklós, azt sem hallgatva el, hogy az áfacsökkentés pozitív hozadéka lehet a hazai tojásfogyasztás növekedése, valamint a szürke- és a feketeimport visszaszorulása. Mint mondta: a kormány nyilvánvalóan jót akart, kár, hogy a kereskedelem „beleköpött a levesünkbe”.

Szerinte sikertörténet

Bárány László, a Master Good Kft. ügyvezető igazgatója azzal kezdte, hogy a baromfihús esetében az áfacsökkentés 100 százalékban átment a fogyasztói árakba. „Sőt, vannak olyan áruházláncok, amelyek (részben a saját hasznuk, részben pedig a termelők haszna terhére) 24-25 százalékkal adják olcsóbban a baromfihúst, mint tavaly. Mivel a forgalom ugrásszerű növekedése máris érzékelhető a rendeléseinken, vállaltuk a kereskedelmi láncokkal a közös teherviselést. Ez vegytiszta matematika. Nyugodtan mondható, hogy a baromfihús és a tojás a boltokban napjainkra úgynevezett „behúzó termék” lett” – fogalmazott az ismert nagyvállalkozó.

Bárány László az elöl a kérdés elöl sem akart kitérni, hogy év végére nem drágul-e vissza a baromfihús is úgy, mint tavaly a sertéshús. – Látni kell, hogy tavaly nyáron a sertés felvásárlási ára 350 forint körül volt, ami azóta 100-110 forinttal nőtt. Ez a kihozatalokkal és egyéb költségekkel számolva közel 200 forinttal növelte meg a színhús kilónkénti nettó árát. A fogyasztó persze ebből csupán annyit érzékelt, hogy míg tavaly az első fél évben megkapta a lapockát 799, vagy a karajt 1199 forintért, őszre ezeknek az ára a boltban 200 forinttal több lett. De hangsúlyozom: nem azért, mert a kereskedők szépen lassan visszalopták az áfacsökkentés hasznát, hanem mert a megnőtt alapanyagár miatt a vágóüzemek átadói ára ennyivel emelkedett. Tekintve, hogy a baromfiban nincsen 100-120 forintos élő alapanyag­ár-mozgás 6-8 hónapon belül, előfordulhat ugyan az év során 20-50 forintos drágulás, de biztosan nem lesz 200 forinttal drágább a mellfilé decemberben, mint volt az év elején – állítja Bárány László.

Miniszteri matematika

Az élelmiszerek áfájának mérséklése idén összesen 43 milliárd forintot hagy a családoknál, ez háztartásonként átlagosan 35-40 ezer forintot jelent – közölte a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor szavai szerint a csökkentés különösen fontos a gyermekesek, a nyugdíjasok és a kiskeresetűek számára.

Szakmai szervezetek becslése szerint országosan az ebből származó megtakarítás mértéke akár az 50 milliárd forintot is elérheti.

Budapest – A friss tej, a tojás és a baromfihús áfájának csökkentése egy hosszabb folyamat, az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adója mérséklésének része – közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Bár a kormány hosszú időn keresztül azon az elvi állásponton volt, hogy a munkát terhelő adókat és járulékokat célszerű csökkenteni és (pótolandó a büdzsé kieső bevételeit) a fogyasztást terhelő adókat növelni, valami miatt fordult a kocka, és hirtelen az általános forgalmi adó (áfa) került az adócsökkentési intézkedések fókuszába. Petneházi Attila írása.

