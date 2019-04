A fiúk szerint szó sincs függőségről: debreceni gamerek életébe nézhettünk be

Hiába uralkodnak a technikai vívmányok, sokak a mai napig nem tudják elfogadni, hogy igenis, valamilyen szinten átvették a hatalmat felettünk, számtalan munkát már el sem tudnánk nélkülük végezni. Felnőttként könnyebb megbirkóznunk velünk, tudunk megálljt parancsolni a kísértésüknek, de vajon erről a felnövekvő generáció is így vélekedik?

Élő bejelentkezés

Komódi Bence, Bodnár Zsolt és Kártik Zsombor, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium végzős tanulói és barátai együttérzésükről tettek tanúbizonyságot, amikor összefogtak egy nemes célért, gyűjtést szerveztek Vietorisz Áronnak, annak a kisfiúnak, akinél leukémiát diagnosztizáltak. A középiskolás srácok felépítették a saját kampányukat, élő bejelentkezéseket indítottak, felajánlásokat fogadtak el, majd 24 órás virtuális játékra invitálták az embereket – amely egyébként az életük részévé vált. Természetesen a legfőbb cél az volt, hogy segítsék a beteg kisfiút, viszont nem szabad elsiklani amellett, hogy ezt milyen eszközökkel érték el.

A tinédzserek imádnak a számítógépen játszani, több tíz játék lapul a polcaikon, amelyek egytől egyig a szívükhöz nőttek. Az idősebbek nehezen fogadják el, hogy a gyerekeket ennyire vonzza a virtuális világ, viszont ők mégis bátran vállalkoztak arra, hogy bemutassák, hogyan is működik a valóságszerű univerzumuk.

Kikapcsolódás

A srácok közül Sunzone már nem csak hobbiként tekint a játékokra, a jövőben is szeretne szenvedélyével foglalkozni, akár munkaként is. Saját YouTube-csatornája van, ahol több mint 96 ezer feliratkozóval rendelkezik. Több játékot is kipróbált már, de az oldala leginkább a fociról szól, mellette videózással is foglalkozik. – Hihetetlen lehet többek számára, de az embereket érdekli, hogy mások miként játszanak egymás vagy a rendszer ellen. A világ minden tájáról tudnak bekapcsolódni játékosok, egy számítógép, egy konzol és internet szükséges a szórakoztató kikapcsolódáshoz. A felek közben egy program segítségével tudnak egymással kommunikálni, élő adásban vagyunk, így mindent meg tudunk beszélni.



Manapság már nagyon sok játék elérhető a piacon, sport, lövöldözős, logikai, akár családi kategóriájúak is, de a FIFA örök kedvenc, körülbelül 7-8 éve szerethettünk bele – mondta.

Eseménydús játszma

A fiúkat kérdeztem, hogy körülbelül hány CD-játékkal bővelkednek otthon, de mosollyal az arcukon csak annyit mondtak: az már nem igazán divat, ma már az interneten mindent meg lehet vásárolni a megfelelő kóddal. – Naponta játszom, de ez nem megy a tanulás rovására, be kell osztani az időt, akkor nem lehet baj. Akik nem tudják, miről van szó, azok nem is ismerik azt a fajta sikerélményt, amit a játékok nyújtanak. Egyszerre eseménydús, pörgős és szórakoztató, vannak játékok, amelyeket egy időpontban akár 100 ember is játszhat, ezért nem meglepő, hogy olyanok is akadnak, akik tényleg csak azért jelentkeznek be, hogy az összecsapásokat megtekintsék.

Manapság minden játékot többen kell játszani, barátokkal, családtagokkal, tehát építi az emberi kapcsolatokat is | Fotó: magánarchívum

Nyilván másabb lemenni a haverokkal a térre focizni, nem ugyanazt az élményt adja, viszont a játékokban is célozni, koncentrálni kell, és ha 100 ember közül az elsők között tudok lenni, az nagyon sok pluszt tud nyújtani – tette hozzá Bodnár Zsolt.

Rajongótábor

A fiúk szerint szó sincs függőségről, nem is értik, hogy sokan miért vélik úgy, hogy az internetes játékok miatt torzulna a fiatalok énképe. Úgy érzik, hogy pozitív hatással van rájuk, ami akár megalapozhatja a jövőjüket is. – Olyan számomra, mint egy munka, lassan négy éve csinálom, egyre nagyobb a rajongótáborom, valamint a követők száma, akik figyelemmel követik a munkásságom. A célközönség változó, nyilván nagyobb számban a fiatalok vannak jelen, de nem ritka, hogy huszonévesek, akár idősebb felnőttek is feltűnnek.

A játékban vannak nehézségi szintek, így mindenki megtalálhatja a számára legkedvezőbb módot. Számtalan youtuberrendezvény van, ahol találkozhatunk azokkal, akik ellen az online térben „felvettük a kesztyűt”.

Olyan ez, mint egy kis család, nem mindenki játszik, viszont a passzív nézők is jelen vannak a rendezvényeken, így megismerhetjük egymást a cset­ablakon túlról is, tehát nem kell azt gondolni, hogy csak a négy fal között ücsörgünk”

– hangsúlyozta Sunzone.

Pozitív hatások

A fiatalok úgy vélik, ezeknek a tevékenységeknek közösségépítő hatása van. Számtalan kapcsolatra tettek szert, miközben játszottak, videók között böngésztek. Persze a szülők többségének akkor sincs pozitív véleménye az efféle kikapcsolódásról, de kivételek mindig akadnak. – Mi már évek óta ismerjük egymást, osztálytársak voltunk, de vannak online barátaink, sok olyan kapcsolat is van, amely kinőtte az online teret, és személyesen is ápoljuk a barátságunkat. A játékoknál látható a barátlista, amelynek segítségével figyelemmel követhetjük, hogy mikor van jelen a másik, éppen mivel játszik, foglalatoskodik. Legtöbben hétvégén játszanak vagy hétköznap késő délután, volt már olyan, hogy élő adásban 2 500 ember is jelen volt, de a feltöltött videóim közül találhatunk olyat, melynek a megtekintése 500 ezernél jár, és igen, ezek játékmegtekintések – tette hozzá.

Koncentrációkészség

A játék igen drága eszközöket kíván, ezért a fiatalok maguknak nem is tudnák finanszírozni a kiadásokat. Akár több százezres tételek is lehetnek, melyeket a szülők nyilván nem egyszerre szereznek be a gyerkőcnek, de külön-külön sem kis költségnek számítanak. A fiúk szenvedélyüknek nevezik foglalatosságukat, amely véleményük szerint nem rombolja, inkább építi a személyiségüket, tudásukat. – Manapság minden játékot többen kell játszani, barátokkal, családtagokkal, tehát építi az emberi kapcsolatainkat. Tanító jellegű, összetett játékokról van szó, amelyeket meg kell érteni, valamint megannyi elkívánja a magas koncentrációkészséget és a gyakorlatiasságot. Meglepő lehet, de nagyon sokan a játszma alatt bővítjük angol nyelvtudásunkat, mivel a legtöbb leírás idegen nyelvű, így kénytelenek vagyunk tájékozódni, és elsajátítani a szókincset. Emberileg is fejlődünk, rengeteg érzelmet tud adni és elkívánni a játék, történetek vannak, ahol olyan szituációkba kerülünk, mint a való életben, születnek és meghalnak a különböző karakterek. Tudjuk, hogy az élet nem csak játék, viszont felnőttként majd ugyanúgy szükségünk lesz hobbira, mint most, azt pedig mindenki maga dönti el, hogy a szabad­idejét mivel tölti; mi barátok, családtagok és konzolok társaságában – mondta végül Komódi Bence.

– Nagy Emese –

