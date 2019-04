A fiatalok több hangszeren is bemutatkoztak

A hagyományteremtő, kamarazenekari koncertnek a Járási Hivatal Fráter László-terme szolgált helyszínül április 9-én. Az intézmény kis létszámú kamaracsoportjai különböző hangszerekkel, az iskolai oktatók közreműködésével mutatkoztak be. A fiatalok fuvolán, furulyán, zongorán, csellón, klarinéton, trombitán, tenorkürtön, marimbán, hegedűn és rézfúvós hangszereken játszottak az egy órás koncerten a teltházas közönségnek.

Fotó: Kogyilláné Halics Szófia

Az esten felcsendült a zeneiskola kórusának éneke is. A produkciókat a közönség elismerő tapssal díjazta.

Fotó: Kogyilláné Halics Szófia

A rendezvény és a kamaracsoportok kialakítása újabb célokat is szolgál: fontos alapköve a diákok zenei „pályán tartásának” és közösségi élmények szerzéséhez is hozzájárul – szólt Hegedűs Imre az esemény megnyitóján. Örömteli híreket is tartogatottak a szervezők, a zeneiskola a közelmúltban újabb hangszereket kapott és 28 darab laptop is érkezett a művészeti intézménybe.

– Kogyilláné H. Szófia –

