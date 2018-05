A fiatalok pénzért letennék a mobiljukat

A közlekedési balesetek sajnos sok esetben a vezetés közbeni mobiltelefonozás miatt következnek be. Habár kortól függetlenül sokaknál jellemző ez a szokás, mégis a fiatal sofőrök a legérintettebbek ebben a témában.

Annak érdekében, hogy visszaszorítsák a telefonozás miatt bekövetkezett balesetek számát, a Pennsylvaniai Egyetem prevenciós kampányt indított a 16-17 év közötti friss jogosítványos fiatalok körében – számol be a Totalcar internetes autós portál friss cikkében.

Az üzenetküldés várhat

A kampányban résztvevő, okostelefont vezetés közben bevallottan használó 152 fiatal több, mint 90 százaléka válaszolt úgy egy kérdőívben, hogy felhagyna rossz szokásával, amennyiben az anyagi hasznot jelentene neki.

Ezen a ponton két választási lehetőségük is volt: minden mobilozás nélkül végigvezetett hét után 5 dollárt kaphattak vagy 250 dollárról indulhattak, ami minden tettenéréskor 5 dollárral csökkent. Előbbi persze sokkal népszerűbb volt a válaszadók körében. A fiatalok fele lerakná a telefont, ha egy év után 1000 dollárt ajánlanának fel nekik bónuszként. A kutatásból az is kiderült, hogy legkönnyebben az üzenetküldésről mondanának le, a Google Maps-ről viszont csak a válaszadók 59 százaléka válna meg. Sajnos mindez azonban csak egy elméleti kérdéssor volt, igazán csak akkor lenne reprezentatív a kutatás, ha a való életben is elvégeznék a kísérletet.

Tiltja a KRESZ

Fontos észben tartani, hogy a KRESZ kimondja: „A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a forgalmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.”

